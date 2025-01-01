結婚10周年 古巨基搞Wedding派對為子圓夢

古巨基說：「2024年的回顧，這個晚上一定會記一世。感謝各長輩和識於微時的好友，見證我和太太一路走來的愛情和10周年結婚紀念。」他表示過去幾年與太太比較低調簡樸過每個結婚周年紀念，即使是10周年，原本只想三口子慶祝，直至有晚發生的事讓他改變想法，當晚他睡前跟Kuson聊天，Kuson問他為何與媽媽戴一樣的戒指及何時結婚，又說好想去爸媽的婚禮，讓古巨基覺得兒子好可愛，亦有點鼻酸，突然覺得不能帶兒子回去10年前，但可辦一次像Wedding的10周年聚餐，讓Kuson與爸媽一起感受像10年前那次充滿愛的晚上。

一家三口合唱《我與你》

古巨基當年結婚特別創作歌曲《我與你》記下這個人生重要時刻，今次10周年，Kuson跟他一起說服怕醜的媽咪一起去錄音室合唱這首歌，Kuson十分興奮。古巨基說：「這個二人的紀念日，有一首屬於我們仨的歌。每一天每一年，我與你與你，繼續做彼此的Sunshine。」

娛樂組