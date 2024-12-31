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娛樂

韓國三台頒獎禮停播 《愛在獨木橋》結局收視破頂

【明報專訊】韓國濟州航空客機周日（29日）發生墜毀事故，機上181人中已有179人證實死亡，2人獲救。韓國政府宣布全國哀悼7日，繼MBC電視台取消年度大騷《MBC演藝大獎》後，昨日再決定停播《MBC演技大獎》及《MBC歌謠大祭典》，改為錄影，日後轉播，日期未定。另外，原定今晚（31日）舉行《SBS演藝大獎》及《KBS演技大獎》亦一併取消直播，前者表示不會錄影，獎項或將從缺；後者則會錄影轉播，出席藝人穿著黑白服裝以示哀悼。

《玉氏夫人傳》收視稱冠

雖然韓國三大免費電視台宣布停播頒獎禮及綜藝節目，有線頻道卻不受影響，前晚如常播放劇集，其中tvN《愛在獨木橋》第12集結局收視升至6.47%，刷新該劇播出以來最佳成績，但仍遜於JTBC《玉氏夫人傳》第8集9.4%，但《愛》劇比Channel A《入住漢陽》第4集的3%為佳。

FUMA機場舉V捱轟

發生空難，韓國舉國哀悼，藝人包括歌手G-Dragon、主持曹世鎬和演員丁一宇等，均透過社交媒體留言或貼圖悼念；男團Seventeen小分隊BSS及女團IVE等亦推遲新碟發布或宣傳日程。

據韓媒昨日報道，剛於曼谷出席亞洲明星盛典（Asia Artist Award，簡稱AAA）的男團&TEAM成員FUMA卻在一片哀悼聲中，透過粉絲交流平台上載他在機場內舉起「V」字手勢，並在留言貼上飛機、芒果及椰子的表情符號，隨即惹來網民指摘，亦有粉絲替他辯護，指有關照片其實是在空難發生前上載。

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