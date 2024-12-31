明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

去年懷胎8月頭劇痛 腦現大量血塊 姬兒加杜急施手術兼誕么女

【明報專訊】《神奇女俠》39歲女星姬兒加杜（Gal Gadot）去年3月宣布誕下第4胎女兒Ori；趁2024年將盡，姬兒在社交平台撰長文講述驚險經歷，稱去年懷胎8月時，頭部劇痛，經檢查後發現腦內有大血塊，瞬間決定動手術，同時女兒在不穩定中出生，感嘆生命脆弱之餘，公開此事是希望提高30歲以上孕婦的警覺，稱每10萬名孕婦中會有3人被診斷出患有CVT（腦部靜脈血栓）。

姬兒加杜撰文表示，去年2月她正懷胎8月，卻被診斷出腦內有大量血塊，「多個星期以來，忍受着頭部劇痛，只能臥牀不起，直至最後接受了磁力共振掃描（MRI），才揭露了可怕的真相。瞬間我和家人都意識到生命如斯脆弱，這清楚提醒我，一切的改變有多快，在艱難的一年裏，我只想堅持並活下去」。

姬兒加杜文中表示其後趕到醫院，「幾個小時內，我接受了緊急手術，我的女兒Ori在不確定與恐懼中誕生。她的名字意指『我的光』，並非偶然的選擇」。去年3月，姬兒宣布第4名女兒Ori出生的帖文中表示，Ori在希伯來文有「我的光」之意。姬兒表示手術前她告訴丈夫Jaron Varsano，「當我們的女兒來到這世界時，她將成為引領我穿越到隧道盡頭的光」。姬兒文中感謝西達賽奈醫療中心的醫護團隊，自言已完全康復，並對重回生活正軌充滿感激之情。

姬兒加杜表示今次分享這個人經歷，盼望掀開社交媒體分享精心呈現帖文的帷幕背後，也有脆弱的現實存在，姬兒寫道：「這次旅程教曉了我很多；首先，聆聽我們身體的聲音，並相信她告訴我們的信息攸關重要。疼痛、不適，甚至細微的變化，很多時候也蘊藏更深的意義」。

結婚16年育有4女

姬兒加杜表示希望通過自身經歷提醒大家關注健康，尤其每10萬名30歲以上的孕婦中，約有3人可能患腦部靜脈血栓（CVT），儘管情况罕見，但及早發現十分重要，因為是可以治療的，「如果這個故事能讓一個人因為關注健康而採取行動，那麼這分享是值得的」。

姬兒加杜在以色列土生土長，2004年參加選美並贏得冠軍，其後到厄瓜多爾參加環球小姐選舉，並以模特兒身分拍下不少廣告。曾參與《新鐵金剛之量子殺機》「邦女郎」角色試鏡，卻敗給烏克蘭女星奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko）；其後參演《狂野時速4》，憑亮麗外形在影壇嶄露頭角，演出《神奇女俠》更攀上事業高峰。

姬兒加杜2008年跟猶太裔地產商Jaron Varsano結婚，4名女兒Alma、Maya、Daniella與Ori先後於2011、2017、2021及2023年出生。姬兒的最新電影將會是明年3月20日在港上映的《白雪公主》（Snow White），由《蜘蛛俠：驚世現新》馬克韋伯（Marc Webb）執導，《西城故事》麗素施嘉（Rachel Zegler）飾演白雪公主，姬兒則扮演邪惡王后。

相關字詞﹕姬兒加杜

上 / 下一篇新聞