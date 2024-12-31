【娛樂場】李泇霖新歌《居於心裡》 由失去變擁有

「女性自強」第三部曲

《居於心裡》是李泇霖「女性自強」音樂企劃第三部曲，本想送給5年前離世的母親，但歌曲完成後，感染力竟如此巨大，希望送給每個人，讓大家明白至親至愛的離開並非真正「失去」，只是走進自己的心裏，是另一種「擁有」。歌曲背後藏着很多奇妙的巧合，她說：「5年前母親病重，醫生說日子不多，我每天到醫院陪她走最後一程……當時我向媽媽說『你不會離去，只是搬進我心裏』，世事真的如此奇妙，當時電台常播鄭秀文的《我們都是這樣長大的》，當中一句歌詞『誰散與聚都居於心裏』，與我的想法不謀而合！『居於心裏』這4個字，自此成為我最大的慰藉！」

李泇霖參加首屆《中年好聲音》認識了何博文，對方因應她的聲線特質寫了這旋律，一聽之下，令李泇霖落淚，這段曲彷彿是因着她與媽媽的故事而來。填詞人芮淇寫好歌詞後，李泇霖發現此曲包含更遠大意義，她分享道：「人一生中總會面對『失去』，無論是親人、朋友、偶像或曾相遇的人，甚至寵物。希望這首歌能讓大家從消極傷痛的過去，活出積極樂觀的未來！」

無心插柳唱出豁達溫暖感覺

進入錄音室時，音樂監製徐洛鏘建議李泇霖以「感覺先行」的方法演繹；當她投入歌曲氛圍，腦海突然浮現電影《破．地獄》情節！原來真正的「超渡」是學會接受、放下及珍惜！李泇霖把這領悟融入歌曲，無心插柳唱出豁達、隨緣及溫暖的感覺，把本來是一首撕心裂肺的傷感歌曲，唱成了感動、治癒。歌曲本來在12月13日推出，因是李泇霖母親離世的紀念日，也因12月是旺季，她一時間難找到合適的團隊拍MV，她說：「世上無難事，最後我老公擔任MV導演，再找來我的歌唱學生任攝影師，還有化妝師及造型師，加起來就是一個專業的4人團隊，為我完成了這個簡而精卻滿有誠意的MV！」

《居於心裡》趕及12月30日推出，剛巧是梅艷芳（梅姐）離世的紀念日，李泇霖說：「梅姐一直是我的頭號偶像，因為小時候我很自卑，直至讀中三以《女人心》參加校內歌唱比賽，得到人生中第一個獎，才讓我重拾自信！其實那時我看了梅姐的電影《東方三俠》，被她的俠義本色感動，驚覺世上竟有這麼好的人，於是選了主題曲來參賽！」她透露2025年會推出首張個人唱片。