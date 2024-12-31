明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】李泇霖新歌《居於心裡》 由失去變擁有

【明報專訊】李泇霖（Jenny）是第一屆《中年好聲音》的參賽者，曾獲滿分的「5燈選手」，最後晉身26強。早於參賽前，她擁音樂平台舉辦活動，助有音樂夢想的人追夢，兩年前參加《中年好聲音》，讓她下定決心實踐自己的音樂夢，2024年她先後推出歌曲《梅特林克的青鳥》、《女二》，昨日再推出《居於心裡》。

「女性自強」第三部曲

《居於心裡》是李泇霖「女性自強」音樂企劃第三部曲，本想送給5年前離世的母親，但歌曲完成後，感染力竟如此巨大，希望送給每個人，讓大家明白至親至愛的離開並非真正「失去」，只是走進自己的心裏，是另一種「擁有」。歌曲背後藏着很多奇妙的巧合，她說：「5年前母親病重，醫生說日子不多，我每天到醫院陪她走最後一程……當時我向媽媽說『你不會離去，只是搬進我心裏』，世事真的如此奇妙，當時電台常播鄭秀文的《我們都是這樣長大的》，當中一句歌詞『誰散與聚都居於心裏』，與我的想法不謀而合！『居於心裏』這4個字，自此成為我最大的慰藉！」

李泇霖參加首屆《中年好聲音》認識了何博文，對方因應她的聲線特質寫了這旋律，一聽之下，令李泇霖落淚，這段曲彷彿是因着她與媽媽的故事而來。填詞人芮淇寫好歌詞後，李泇霖發現此曲包含更遠大意義，她分享道：「人一生中總會面對『失去』，無論是親人、朋友、偶像或曾相遇的人，甚至寵物。希望這首歌能讓大家從消極傷痛的過去，活出積極樂觀的未來！」

無心插柳唱出豁達溫暖感覺

進入錄音室時，音樂監製徐洛鏘建議李泇霖以「感覺先行」的方法演繹；當她投入歌曲氛圍，腦海突然浮現電影《破．地獄》情節！原來真正的「超渡」是學會接受、放下及珍惜！李泇霖把這領悟融入歌曲，無心插柳唱出豁達、隨緣及溫暖的感覺，把本來是一首撕心裂肺的傷感歌曲，唱成了感動、治癒。歌曲本來在12月13日推出，因是李泇霖母親離世的紀念日，也因12月是旺季，她一時間難找到合適的團隊拍MV，她說：「世上無難事，最後我老公擔任MV導演，再找來我的歌唱學生任攝影師，還有化妝師及造型師，加起來就是一個專業的4人團隊，為我完成了這個簡而精卻滿有誠意的MV！」

《居於心裡》趕及12月30日推出，剛巧是梅艷芳（梅姐）離世的紀念日，李泇霖說：「梅姐一直是我的頭號偶像，因為小時候我很自卑，直至讀中三以《女人心》參加校內歌唱比賽，得到人生中第一個獎，才讓我重拾自信！其實那時我看了梅姐的電影《東方三俠》，被她的俠義本色感動，驚覺世上竟有這麼好的人，於是選了主題曲來參賽！」她透露2025年會推出首張個人唱片。

相關字詞﹕居於心裡 李泇霖

上 / 下一篇新聞