明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

楊詩敏難忘與姜濤夜談演技 葛綽瑤演鬧交戲壓力大 無懼惡意批評

Yoyo擔正女一求突破 唔怕惡意批評 蝦頭鬧交戲演得差爆喊 靠姜濤釋懷

【明報專訊】葛綽瑤（Yoyo）繼《季前賽》後，於ViuTV新劇《無用的謊言》再跟姜濤演情侶，表明無懼再被惡意批評，壓力不是來自對方，是自己演得好不好。劇中飾演Yoyo母親的楊詩敏（蝦頭）表示有壓力，就是大家會認為前輩定必演得好，但當中與Yoyo一場鬧交戲，因自覺演得不好爆喊，要後輩姜濤陪伴傾偈才能釋懷。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Yoyo第二次跟姜濤拍劇再演情侶，表示由接劇本到開拍的時候較倉卒，準備時間不多，「不過再次合作已不用熱身，沒有第一次那種尷尬，覺得大家都成熟了，今次有攬及被他惜額頭」。有否心理準備再次面對惡意批評的留言？她說：「我覺得每套劇無論拍檔是誰，自己演什麼角色，相信都會有些評語，我不會避開，全部都看，如評語是關於我的演技，或提供一些改善方法，我樂意接受，沒有一百分完美的演員，亦很多謝有些是支持我的留言。」

Yoyo為角色搣甩少女味

Yoyo表示壓力並不是來自與姜濤演一對，只顧慮本身是否演得好，「要面對多場激烈鬧交戲才是壓力，因平時說話細聲，亦擔心自己演得不好」。與邱士縉 （Stanley）同樣是第二次合作，對方飾演她的前度男友，但要很快完成求婚和分手戲分，她笑說：「要一日內經歷甜蜜到分手，覺得很大挑戰。」

Yoyo認為今次是真正擔正女主角，而且有不少突破，搣甩少女味，嘗試較輕微的動作戲，還學習到怎樣才跌得靚。劇中角色天生擁有識破謊言的能力，因常被媽媽（蝦頭）問攞錢，性格變得強勢，但當飲醉酒後又有少少癲癲哋，她說：「角色好鍾意飲酒，無嘢做就會飲啤酒，現實中我不太鍾意飲酒，都是跟屋企人飲，成年後爸爸要求我學識飲少少。劇中蝦頭飾演媽媽，但我覺得似姊妹多啲。」

蝦頭自覺演得不好爆喊

蝦頭稱如現實中有Yoyo這麼靚女的女兒一定很感恩，因角色是戀愛腦，年輕生女，所以跟Yoyo似姊妹也合理，喜感亦很強，「我不是第一次演媽媽角色，也能呈現很多母愛，但之前的小朋友沒這麼大，今次還要演單親媽媽，真的覺得導演有眼光，因我未結婚沒小朋友，但導演覺得我可以挑戰這類角色，所以我決定接拍時，都花了一段時間令自己相信」。她笑稱也想有感情線，但角色設定相對韓版有很大改動，想爭取跟姜濤演對手戲都不成，很不開心。

蝦頭認為大家都覺得前輩一定會做得好，也一定做得到，這是壓力，有場母女鬧交戲，就因自覺演得不好爆喊，她說：「拍攝這場戲時大家都好激動，Yoyo幫我很多，激發我的小宇宙，但覺得自己拿揑得不好，拍完忍不住喊，但已經錯過了，令我思考到一些關於演技上的狀况，發覺原來自己有這樣的問題，就是因為這場戲，令我之後再拍這類戲時會演得更好，這場戲在我人生裏好重要。」她稱之後不再去想演得好不好，但Yoyo仍有多場激動戲分，因拍這場戲已去到好盡，之後難再入戲，要找她幫忙，「我決定私下跟她重演鬧交戲，有時演戲就是這樣，這是拍此劇一個很大的發現」。她讚姜濤好好，見到她出現狀况，特地跟她在戶外的夜空下傾談關於演技的事，她笑說：「我覺得是拍此劇最深刻的部分，但不關套劇事！」

葛綽瑤/服裝：SNIDEL

楊詩敏/服裝：ATSURO TAYAMA

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕無用的謊言 楊詩敏（蝦頭） 葛綽瑤（Yoyo）

上 / 下一篇新聞