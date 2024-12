【明報專訊】一代天后梅艷芳(梅姐)離世21周年,昨日(12月30日)是她的死忌,徒弟草蜢成員蔡一傑、何韻詩,亦師亦友的劉培基,以及黃耀明、江欣燕等在社交平台貼相或貼片懷念梅姐。早前切除腦部腫瘤仍在休養的蔡一傑,貼出那些年草蜢與梅姐同台演出《癲多一千晚》的珍貴片段,當年4人載歌載舞,表現合拍,蔡一傑寫道:「無盡思念和回憶,只能夢中見。」何韻詩貼出與梅姐的合照寫道:「Always always on my mind」。黃耀明則上載早前冬至在清邁舞台唱《比生命更大》的演出片段。