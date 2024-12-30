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娛樂

【開箱】《沙丘瀚戰前傳︰預言》 科幻版權力遊戲 姐妹會鬥爭

【明報專訊】《沙丘瀚戰：第二章》叫好叫座，收7.14億美元，既是今年全球最賣座電影第5位，亦獲金球獎最佳戲劇電影及最佳配樂等兩項提名。劇集版《沙丘瀚戰前傳︰預言》（Dune: Prophecy）順勢上月17日在影視串流平台Max首播，只有6集，每集近1小時，等同《沙》片兩集長度；事實上，迷你劇模式十分適合這種人物繁多又關係複雜的「科幻版《權力遊戲》」，新劇以姐妹會的崛起與鬥爭為主，亦輕輕交代了電影版中對立的阿特雷斯與哈根尼兩家族的恩怨緣起。由於反應理想，本月22日播出第6集結局前，電視台已宣布會開拍第2季。

前傳故事發生於電影版萬年前

《沙丘瀚戰前傳：預言》內容發生在電影版故事的1萬年之前，若想看劇順暢，或者應先重溫電影版及「沙丘」世界觀；電影版添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）扮演男主角保羅，來自阿特雷斯家族，受到「反派」哈根尼家族的迫害；劇集版兩名主角：姐妹會成員瓦莉雅和圖拉，既是親姊妹，也是哈根尼家族成員。片中保羅母親積西嘉是貝尼哲斯（Bene Gesserit）成員，後者亦即姐妹會，是強大又神秘的組織，會員既有預知能力，亦能操控人心，她們都會接受訓練，辨別謊言與真話，受訓完會派到各大族或王帝身邊工作。

電影版提到的香料，也在劇集出現，尤其後者的時間線設定在人類與機器戰爭之後；所謂機器，劇中稱為Thinking Machine（思想機器），即人工智能。人類獲勝後全面禁止使用思想機器，更加依賴香料，因後者可開發大腦，刺激人類潛能，在宇宙航行等各方面非常重要。整個宇宙卻只有厄拉科斯星球藏有香料，但該地全是沙漠，並出現沙蟲，原住民弗雷曼人驍勇，並跟外來者對抗，電影中版辛蒂雅（Zendaya）扮演的采寧，便是有藍色眼睛的弗雷曼人。

《沙丘瀚戰前傳︰預言》主軸在瓦莉雅和圖拉身上，兩人還有一名兄長格里芬，三兄妹感情要好，但哈根尼家族棄戰後一蹶不振，更與阿特雷斯族結怨，格里芬便是被後者所殺，瓦莉雅姊妹決意報復。電影版的哈根尼家族極度邪惡，劇集版幾乎相反，瓦莉雅的父母和伯父都怕兩姊妹的報復會給家人帶來禍端；痛愛兄姐的圖拉選擇獨自行動，隱藏自己的哈根尼族身分，假裝接受奧里阿特雷斯求婚，並下毒殺害他們族中幾十人。只是她沒料到後來懷孕所留下的血脈，成為反噬她們姊妹的武器。

劇情緊湊 演員可觀

不過，瓦莉雅和圖拉確實有邪惡基因，即使後者看來善良，卻最先狠下心大開殺戒。瓦莉雅本為了加強實力並重振家聲，才加入姐妹會，但當得悉創立姐妹會的大聖母若愷拉秘密實行育種計劃，旨在通過引導貴族血脈培育未來的帝國領袖，藉此平衡各方勢力，並提升姐妹會的地位。此劇開首便說若愷拉的孫女朵蘿緹雅不認同祖母做法，認為應以仁愛的心運作姐妹會，欲破壞育種計劃，最後被瓦莉雅施以聲控迫她自盡。獨攬大權後的瓦莉雅，即派員滲透各大族及王朝，包括姐妹會聖母法蘭西絲卡為科里諾王帝誕下私生子康斯坦丁，但科里諾的正印娜塔莉亞是政治婚姻，兩人誕下的伊內兹公主才是嫡系王位繼承人，所以從小由大聖母派員教導，目標是伊內兹將來登基後，姐妹會便可垂簾聽政。可是瓦莉雅的如意算盤枝節橫生，就在伊內兹出嫁時，其年僅9歲來自雷切斯家族的丈夫自燃死亡，身分神秘的士兵戴斯蒙德自認「兇手」，本來會挑起政治紛爭的命案，他卻有辦法擺平及說服科里諾，並能抵抗瓦莉雅的聲控，令後者非常驚訝。

全劇6集雖偶爾穿梭瓦莉雅姊妹的過去，但拍得有條不紊，亦清楚交代各人關係；最重要十分緊湊，沒冗長感覺，不管圖拉下毒大屠殺阿特雷斯族人，還是利用大聖母若愷拉的玄孫女莉拉開天眼，跟若愷拉通靈，企圖找出戴斯蒙德如何讓人自燃的真相，都吸引觀眾追看下去。雖然是劇集，但《沙丘瀚戰前傳︰預言》無論服裝、布景和美術設計等各方面，比電影版也不遜色，只略嫌動作場面較少而已。《切爾諾貝爾：傷心的兒童》愛美莉屈臣（Emily Watson）與《王冠》奧莉菲亞威廉斯（Olivia Williams）分飾瓦莉雅與圖拉姊妹，兩人都是資深演員，又戲分相若，但演出較內斂的的奧莉菲亞更勝一籌，把圖拉外柔內剛、為姊妹情不顧一切的韌性，發揮得淋漓盡致。最後與戴斯蒙德母子相認一幕，殺觀眾一個措手不及之外，也好奇下季他們的命運會如何。戴斯蒙德過去的經歷會是第2季重點嗎？還是來自阿特雷斯族的劍術大師凱蘭，跟伊內兹公主逃亡後的情節才是關鍵？不過可能最快也要等到明年底才有答案。

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