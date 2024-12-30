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娛樂

【娛樂場】《在家宴客50道菜》 名廚炮製佳餚兼教小秘技

【明報專訊】圈中不少藝人熱愛下廚，龔嘉欣是其中之一，私下會在朋友聚會大顯身手，炮製不同美食，又會在社交平台分享。龔嘉欣幕前演出機會不斷，今年再度角逐視后，近年更進軍飲食業，投資的蛋糕店不斷擴充，分店開完一間又一間，跟演藝工作同步前行。

龔嘉欣早前在無綫綜藝節目《拍檔廚房》大展廚藝，首度主持的無綫飲食節目《在家宴客50道菜》亦即將推出。節目中除龔嘉欣外，還有4大名廚邵德龍、黃永幟（幟哥）、李文星及許美德，並有兩名「教煮」李家鼎及肥媽（Maria Cordero），輪流上陣教家庭觀眾烹煮特色宴客菜及傳授箇中秘技。

李家鼎肥媽伙拍4名廚

《在家宴客50道菜》本周四首播，首兩集示範多款宴客菜，分別有肥媽炮製的「大閘蟹煮雞酒」、許美德的「百花煎馬友」、黃永幟的「順德魚雲羹」、李家鼎的「蠔豉金蠔花菇炆豬手」及「豆瓣醬酥炸田雞腿」、李文星的「葱爆海鮮鮑魚」、邵德龍的「焗豬扒飯」。

一眾名廚還分享不少實用下廚小秘技，包括如何以三煎三滾的方式，熬煮出鮮味爆燈的奶白魚湯，教大家調製口感酥脆的炸醬，以及鮑魚煮之前最好不要用水及用力清洗等，另外還有醃肉、解凍及炒飯的小貼士，原來想肉類醃出來口感及味道更佳，最好選用指定的新鮮蔬果。

龔嘉欣被幟哥肥媽催結婚生B

龔嘉欣與大廚們言談甚歡，頭兩集遇到不少刁鑽難題，包括被幟哥催生B；幟哥邊教煮奶白魚湯邊叮囑龔嘉欣說：「第時你生細路，有這個鯪魚湯就有奶飲喇！」嚇得龔嘉欣急忙大笑兼大叫：「有排等喎！」幟哥聞言再搞笑說：「唔係呀嘛？」肥媽亦戥龔嘉欣心急，除了在節目中大讚她內在美與外在美兼備外，更搞笑大叫：「搞錯呀，仲未嫁？」

龔嘉欣談到做演員與主持的分別，認為拍劇是飾演角色，擔任主持就可以做回自己。喜歡下廚的她鍾意煮給人品嘗多過自己吃，因好享受見到朋友食得開心滿足的樣子。今次主持節目的賣點，她說大家看完一定學識煮，因為她都煮到，大家一定得。她又指主持難度是廚師一向給人感覺較寡言，只會專注下廚，她要挖開各廚師的心扉，將他們另一面展現給大家看；又趁機從旁偷師，增進自己的廚藝。

《在家宴客50道菜》（共12集）

翡翠台

1月2日起逢周一至周五晚上10時30分

相關字詞﹕在家宴客50道菜 龔嘉欣

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