明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

吳若希新劇扮賢妻 自認本色演出 蕭正楠期待湊B 專責換片

奔跑吧｜蕭正楠近乎全裸演出 獲吳若希探班 稱孕妻翠如佗得穩定

【明報專訊】蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲等主演無綫新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》今晚首播，他們昨日到馬鞍山出席宣傳活動，吸引不少粉絲舉牌支持。蕭正楠與吳若希即席獻唱主題曲，又跟觀眾玩遊戲大送蕭正楠攬枕。蕭正楠透露劇中與朱敏瀚負責騷肌，他還有場近全裸鏡頭，當日吳若希無份拍都來現場欣賞。談到懷孕太太黃翠如，他說太太目前佗B好穩定，期待BB出世。賴慰玲臨盆在即，形容重了30多磅的身形如雪球。朱敏瀚喜歡小朋友，希望將來有一子一女。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

蕭正楠與吳若希劇中飾演夫妻，兩人互讚對方搞笑。蕭正楠表示今次女演員好密實，由他與朱敏瀚負責裸露騷肌鏡頭，他更有一幕接近全裸，只用道具遮掩重要部位，故拍攝前要努力操肌。

吳若希探班睇蕭正楠拍裸露戲

吳若希表示該場戲無份拍，但都跑去探班欣賞，因在家中見不到這麼大隻的身形。蕭正楠聞言即勸她得閒要讚吓老公，亦為吳若希老公平反，指對方很惜老婆，經常來探班。吳若希稱劇中是賢妻，屬本色演出，「大家誤會我在《香港人在北京》是本色演出，可能對我不夠了解，其實我在家中好溫柔，超仰慕老公和挑逗老公，還會幫他攞拖鞋」。

蕭正楠表示最近經常返內地開工，工作以外的時間都是照顧懷孕太太黃翠如，他說：「聖誕節太太陪我到順德工作，見節日特別批准她飲少少凍檸茶及吃甜品。」對於黃翠如早前流鼻血，他笑言：「是否見到我流鼻血？所以她長期貧血。」他透露太太佗B很穩定，現在孕肚變得很大，他還經常與肚中BB互動，「一掂個肚，裏面反應好大，好似想同我玩，好期待抱上手」。他自信湊B好快上手，太太亦將換片責任交了給他，「因為我鍾意乾淨，也覺得是大難度的挑戰」。他希望BB可以集合他與翠如的優點，有堅強及開朗的性格。

賴慰玲臨盆在即，挺着巨肚到場，朱敏瀚及其他演員都緊張扶着她。她自嘲重了30多磅，穿白色衫身形如雪球，透露BB已足月，希望可以在2025年出世，已諗定如果是元旦BB，受訪時講什麼。至於順產或開刀還要做最後一次產檢才決定，會跟醫生選擇最安全方式。她稱大仔已幫弟弟改英文名「Kavis」，兩個仔的英文名都是紀念愛貓。會否追個女？她說：「除非有意外，如無意外不會再生。」

賴慰玲臨盆在即 盼BB元旦出世

朱敏瀚表示喜歡小朋友，將來結婚一定會生兩個，想有一仔一女。有否跟緋聞女友陳曉華商量過？他說：「未傾過，現在大家同樣將注意力放在工作上。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕黃翠如 奔跑吧！勇敢的女人們 賴慰玲 朱敏瀚 吳若希 蕭正楠

上 / 下一篇新聞