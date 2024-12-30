【明報專訊】MIRROR副隊長江生（AK）前晚為遊戲卡活動擔任頒獎嘉賓，帶同珍藏遊戲卡跟大家分享，其中4張卡，每張升值至5位數字。AK表示自小儲遊戲卡，將數百張收藏在鞋盒，但搬屋時媽媽以為是沒用東西丟去，「當時沒有喊，亦沒責怪媽媽，但有不開心，嬲嬲哋」。他入行後再儲遊戲卡，目前有逾千張，其中20多張經過鑑證及升值，所以收藏遊戲卡除了是興趣，也視為投資，「每月出糧會花4位數字買遊戲卡，𧨾自己開心，又可以升值，男生買快樂就是那麼簡單」。可有隊友喜歡儲遊戲卡？他稱沒有，反而Tyson Yoshi跟他志同道合，自己有相同的會跟對方交換。他沒想過參加比賽，笑言怕被「虐殺」。