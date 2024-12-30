明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

AK儲遊戲卡當投資

【明報專訊】MIRROR副隊長江生（AK）前晚為遊戲卡活動擔任頒獎嘉賓，帶同珍藏遊戲卡跟大家分享，其中4張卡，每張升值至5位數字。AK表示自小儲遊戲卡，將數百張收藏在鞋盒，但搬屋時媽媽以為是沒用東西丟去，「當時沒有喊，亦沒責怪媽媽，但有不開心，嬲嬲哋」。他入行後再儲遊戲卡，目前有逾千張，其中20多張經過鑑證及升值，所以收藏遊戲卡除了是興趣，也視為投資，「每月出糧會花4位數字買遊戲卡，𧨾自己開心，又可以升值，男生買快樂就是那麼簡單」。可有隊友喜歡儲遊戲卡？他稱沒有，反而Tyson Yoshi跟他志同道合，自己有相同的會跟對方交換。他沒想過參加比賽，笑言怕被「虐殺」。

自認有童真喜歡玩具

談到在2024全球百大型男排行榜排第23，AK說：「多謝，都是虛名，我不覺得自己是型男，型與否不是自己講。」覺得自己型在哪裏？他笑言仍有童真，喜歡玩具，都是多謝粉絲參與，他才可以去到這位置，大家開心便可以，別太認真。排第2的姜濤不喜歡自己上榜，大呼尷尬。AK認為姜濤可能不想粉絲浪費金錢而已。他表示除夕會跟楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）到沙田參加倒數，獻唱他們的小組新歌。

記者：柯美

相關字詞﹕江生（AK）

上 / 下一篇新聞