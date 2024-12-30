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娛樂

李盛林牧師談兒子最近情况 阿Mo「出院」參加聖誕派對 開心周圍望

【明報專訊】男團MIRROR演唱會墜屏事故前年7月發生，至今近兩年半，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在醫院接受治療，情况持續好轉。李啟言父親李盛林牧師近日接受車淑梅主持港台《舊日的足跡》節目訪問，透露兒子最新情况；他表示阿Mo雖然康復得慢，但已有改進，對家人、阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）來說是很大的鼓勵。

「阿Mo說話清晰比前結實」

李盛林表示阿Mo今年7月接受針對脊柱神經創傷的全球創新治療，藉刺激器將其腦電波帶進適當活動的肌肉神經，令阿Mo做出他想做的輕微動作。醫生希望這種治療令阿Mo的神經增加，日後不再需要刺激器輔助。他表示一般人的脊柱神經受創傷後約4個月就會萎縮，但阿Mo至今仍然正常，沒萎縮過，十分神奇。李盛林指阿Mo大學時修讀生物醫學工程，當年所學的，今天竟能應用在自己身上。他透露阿Mo首次靠自己的思維郁動時十分高興，至少不再是被動，自己也有份參與。目前阿Mo沒之前那麼瘦，比前結實，說話清晰，能靠語音跟外界聯絡，什麼都可以吃，仍然喜歡吃辣，但家人會叮囑吃辣時要小心。

下月接受新階段治療

李盛林表示阿Mo在聖誕前一兩星期首次坐輪椅外出，到醫院對面的酒店參加聖誕派對，「他很開心，周圍望，因為他完全沒試過這樣落地，坐輪椅推過去」。至於So Ching不時到醫院探望，但聖誕派對當日因工作未能參加。他指So Ching重拾跳舞老師工作，也有一些廣告及自己的團隊。他又透露阿Mo的新年願望是在治療上更上一層樓，因明年1月會接受新階段的治療，並多謝大家關心。

娛樂組

相關字詞﹕李盛林牧師 李啟言（阿Mo）

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