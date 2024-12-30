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娛樂

澳門戶外音樂會 張智霖打頭陣曬Cool魔魅力 丁子朗加入超星團 預告搞「小圈子」

《超星團》化身白馬王子澳門演出 丁子朗預告搞「小圈子」

【明報專訊】張智霖、張敬軒、陳展鵬、胡定欣及「亞洲超星團」限定組合等前晚參與《澳門戶外表演區預熱音樂會》，吸引逾萬人捧場，眾人在戶外寒風獻唱，落台都凍到口震。張敬軒壓軸表演氣氛高漲，完場後成為「集郵」對象。張智霖打頭陣演出，展現Cool魔魅力，開心稱參演電影《誤判》票房理想感鼓舞，希望用心拍攝的作品獲觀眾支持。無綫選秀節目《亞洲超星團》組成男團LOONG 9後分拆兩隊，這晚再以限定組合亮相，加入丁子朗、黃星綽及余宗遙等，丁子朗形容有「翻撻」感覺，預告未來會努力搞「小圈子」，不同成員分拆小組演出。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

前晚澳門戶外音樂會演出嘉賓有張敬軒（軒仔）、張智霖、陳展鵬、胡定欣、周柏豪、肥媽（Maria Cordero）、衛蘭、恭碩良及9名《亞洲超星團》畢業生，現場有逾萬觀眾。戶外演出場地空曠，嘉賓們冒寒風上台唱歌，表現專業，落台後影相時凍到口震。擔任壓軸表演的軒仔連走兩場，先出席新城勁爆頒獎禮，之後趕往澳門，他出場時全場觀眾興奮尖叫，氣氛熾熱。音樂會後，多名舞蹈員和工作人員輪流邀請軒仔合照。

Chilam盼城城好好休息

張智霖（Chilam）為音樂會打頭陣，獻唱《歲月如歌》及《祝君好》。他剛與太太袁詠儀及兒子張慕童往日本滑雪返港，旅程愉快，但顧及前晚演出，擔心滑雪可能受傷，故沒有落場玩，改為浸溫泉，笑稱浸到皮膚好滑。他爆太太在二世古行超市狂掃貨，又撞到好多圈中朋友在當地滑雪，但沒遇到謝霆鋒。提到他演出的《誤判》票房理想，更成為香港聖誕檔冠軍。他認為值得鼓舞，因用心拍攝的作品應該要入戲院支持，希望票房成績再接再厲。他早前到內地多個地方謝票，如香港有需要隨時可幫手。明晚大除夕，Chilam陪家人倒數，因兒子快往外地讀書，想多點陪伴。談到郭富城（城城）日前在台北演唱會不小心踏空墮台，幸沒有受傷。Chilam關心好友，知道有好多朋友慰問，怕打擾對方要逐一回覆，故暫時未傳短訊慰問，想城城好好休息，希望之後一切順利。

丁子朗：有翻撻感覺

《亞洲超星團》當日選出9名成員組男團LOONG 9出道，之後加入畢業生張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊，並分拆成LOONG 9-S及LOONG 9-V，此舉引起不少爭議。前晚再出現「期間限定組合」，由原有LOONG 9的3名香港成員冼靖峰、文佐匡及黃奕斌，加上江信熹、張鎬濂，以及畢業生丁子朗、黃星綽、余宗遙、區珀豪組成。9人化身「白馬王子」跳唱《Shining》及《初戀》，各人的粉絲高舉燈牌為偶像打氣。丁子朗見台下粉絲熱情歡呼，想起昔日比賽，覺得有翻撻感覺。他與冼靖峰表示大會原給這限定組合名為「亞洲星勢力」，綵排後曾志偉覺得用回「亞洲超星團」更適合，因他們是這個節目選出來。丁子朗雖不是男團成員，且比賽已相隔一年，但有信心舞技沒退步，並預告未來會努力搞「小圈子」，不同成員分拆小組形式演出，期待日後有機會做大型活動變「大圈子」。

胡定欣講表演不講男友

陳展鵬與胡定欣合唱《你最珍貴》，表現合拍。陳展鵬表示帶同太太單文柔和女兒陳諾瑤到澳門玩，爆女兒跟胡定欣好老友，在媽咪指導下整薑餅人曲奇送給對方，笑胡定欣是「小朋友殺手」。

胡定欣早前承認與圈外男友蜜運中，問到關於男友的事，她顯得避忌拒透露太多。問聖誕節有男友陪是否過得特別開心？她說每年都過得很開心和難忘。與男友如何慶祝？她扯開話題道：「今（前）日主要講表演，難得能夠上到這個大舞台演出。好開心我和展鵬都各自接到登台騷，亦會在澳門做新年倒數活動。」她自認是事業型女性，接到愈多工作愈開心。 陳展鵬相信對方識照顧自己，大家不必為她擔心。

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