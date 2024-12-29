【娛樂場】《聲影「留」傳IV》 拳風艷色笑看世態

香港電影資料館於明年2月2日至3日舉行《瑰寶情尋——聲影「留」傳IV》，分為「笑看世態」和「拳風與艷色」兩組影片；「笑看世態」兩部粵語電影，反映時代轉變中的社會百態，《奇人奇事奇上奇》（1979）承接諷刺現實的喜劇傳統，以小市民的荒謬遭遇為題材。《各師各法》（1979）則具港產笑片特色，情節天馬行空，充滿狂想色彩。

《奇人奇事奇上奇》吳剛放笑彈

《奇人奇事奇上奇》由吳剛主演，飾演性格戇直、勤奮青年阿奇，他身手敏捷，被拉去做電影臨時武打演員，遇上連串驚險與詼諧的奇人奇事。他的賭鬼好友莫才（黎廣超飾）中獎，引來黑幫大家姐和她的警長情夫（張錚飾）虎視眈眈。兩個埋頭製造炸彈、企圖打劫投注站的笨賊與阿奇多次狹路相逢，加上小販小潔（周嬋鳳飾）常在街頭被警察追捕，帶出連串狂想式笑料。當年吳剛青澀活潑，外形討好，並大展武術身手。

《各師各法》林子祥尋寶之旅

《各師各法》林子祥與繆騫人首次合作，為追尋北京人頭骨化石變身「奪寶奇兵」，跟世界各地人馬展開瘋狂尋寶之旅。劉天賜的劇本充滿1970年代電視趣劇風格，還有吳孟達與鄭則士參演。林子祥主唱電影主題曲《各師各法》，當時甚為流行。

「拳風與艷色」兩部國語電影反映1970年代香港電影除喜劇外，亦盛行「拳頭與枕頭」，即武打與艷情片。《女警察》（1973）有連場動作戲，卻不單純推銷拳腳暴力，更帶有警世意味。《勾魂艷鬼》（1974）以恬妮作號召，包裝成「枕頭」電影，以香艷惹笑方式探討嚴肅人生課題。

《女警察》成龍演反派兼任武指

《女警察》由秦祥林、林秀（元秋）、陳元龍（成龍）、胡錦主演，講述工廠妹美芳（胡錦飾）因貪慕虛榮陷入販毒集團魔掌中，後拍得集團罪證照片，想以此要脅脫身，反遭殺害，死前將底片藏於的士司機陳堅（秦祥林飾）車內，令陳堅被毒販爪牙阿坤（陳元龍飾）等歹徒不斷追蹤，後遇上美芳的警察妹妹美華（林秀飾），兩人從販毒頭子的情婦（貝蒂飾）得知美芳遇害真相後通知警方，加上的士司機們仗義幫忙，合力搗破販毒集團。同出自元家班的元秋與成龍，角色一正一邪，並大顯身手，成龍兼任武術指導。

《勾魂艷鬼》靈幻滑稽香艷

《勾魂艷鬼》講述性格懦弱的棺材店王老闆（李昆飾）在外受顧客欺負，在家裏受老婆氣，有日風情萬種的美艷女鬼（恬妮飾）出現他面前，稱有起死回生法術，能協助他改行做醫生，救人性命又可發達，條件是每次她施法後，王老闆必須與她歡好。王老闆聽從女鬼的話，靠行醫名利雙收，同時享風流艷福。不久他發現所救的人都是多行不義之輩，良心發現不肯再與女鬼合作。此片有《聊齋》味道，將靈幻、滑稽與香艷共冶一爐，以通俗淺白方式思考生命及因果等哲學議題。