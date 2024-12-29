兩天王遇意外 郭富城台灣騷踏空墮台 劉德華紅館跌倒險滑出3米高台

劉德華（華仔）在紅館舉行20場《今天...is the Day巡迴演唱會香港站》，之前在內地巡唱時多次發生驚險意外，日前他在首場演唱會上向歌迷派定心丸說：「大家都驚舞台有很多陷阱，是嗎？其實仲有好多位行，我好安全，希望大家放心睇騷。」

華仔完騷後親筆信報平安

不過前晚華仔唱《練習》時，不慎在台上跌倒，網上流傳視頻見他當時身處約3米高升降台，向前跪滑向台邊最前方時，疑失平衡跌倒滑行，頭部衝出了台邊，幸好他及時按着，過程驚險，全場歌迷驚叫，並大叫「華仔」。他倒地約6秒後，坐起繼續落力唱歌，表現專業。這一幕令歌迷受驚，他昨日凌晨在社交網發出親筆信報平安，寫道：「親愛的家人們：我沒事！謝謝你們的愛，夢裡見！華仔」。

城城被衣服珠片刮損手指

另邊廂，郭富城一連3場《ICONIC世界巡迴演唱會》前晚在台北小巨蛋開鑼，是他相隔5年再踏小巨蛋舞台，特別為台北站打造專屬歌單。開場時他跟歌迷說「好想你們」、「你們有沒有想我？今天看到很多台灣的歌迷朋友，還有其他地方來的，5年沒來了？你們還好嗎？」

不過演出不久發生意外，先是手指流血，工作人員拿毛巾衝上台給他擦手，城城說沒關係繼續演出。之後他穿閃亮歌衫獻唱，唱完向台下觀眾派大心心後，退後行到升降台時，意外踏空跌落台底，現場聽見他的咪撞到台邊鋼板的聲音，歌迷擔心尖叫，之後城城升上舞台繼續演出。他的經理人小美回應：「城城沒事，只是在轉升降位時手拿的咪碰到台邊，沒事發生！反而之前唱《越愛越好》時被衣服珠片刮損手指，但也沒有大問題，繼續落力表演，觀眾反應熱烈！謝謝關心！」

稱身體沒碰撞台邊

城城昨日凌晨在社交平台發文報平安，「順利完成我的ICONIC Tour台北站第一場，希望大家都喜歡今晚這個充滿『回憶殺』的歌單。現場的歡呼和吶喊聲震撼到我，謝謝大家給我這份無法形容的感動。但我得說，中段唱完《分享愛》後，我從升降台降走時踏空了一步，手上的咪碰到台邊鋼板，發生巨響，新訂製的咪刮花了少許！但我是完全沒有碰撞到，謝謝大家關心，令太多人擔心了，真的不好意思！隨後我還是揮灑自如地升上舞台，繼續『歌畫交滙、字舞相隨』。我和大家這個『台北站ICONIC之約』，還有兩個晚上，明天見！」

娛樂組