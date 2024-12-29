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娛樂

《歡樂今宵》第一代主持杜平離世 享年88歲

【明報專訊】無綫《歡樂今宵》第一代主持杜平上周離世，享年88歲。資深傳媒人汪曼玲昨日在社交平台公布死訊︰「Peter（杜平）上星期安詳地離開了我們。我們能夠在他最後的日子裏一直陪伴着他。追思會將會在1月25日（星期六）舉行，詳細資訊將於稍後提供。謝謝Harriet & David、Lola、Eddie。杜平哥一路走好！」

移居澳洲逾40年

杜平原名張耀憲，1950年代尾入行，曾是粵語片當紅小生之一。他其後投身電視界，加入無綫電視，成為長壽綜藝節目《歡樂今宵》的第一代台柱，其後司職大型晚會司儀，也參演過《家變》、《網中人》及《京華春夢》等劇集，並與森森合唱多首歌曲。1980年代初，杜平息影，並與家人移居澳洲墨爾本，1997年在唐人街開設鐵板燒餐館。

年初返港與好友相聚

杜平圈中人緣甚佳，返港時會跟胡楓、薛家燕、羅蘭、安德尊、鄧英敏、森森及斑斑等聚會。今年初他於疫情後返港設宴，跟圈中好友相聚，他當時感到好開心，稱希望疫情快些消失，可以經常返港見大家。胡楓得知杜平離世感到非常難過，稱好朋友離開自己當然不開心，「雖然杜平移居澳洲，但一直保持聯絡，約3星期前，我跟杜平仍透過WhatsApp互相問候」。他說杜平為人風趣，有人情味，知道對方有不舒服，都好想返港。

胡楓薛家燕難過不捨

薛家燕對杜平離世感難過及不捨，「他看着我大，每次去澳洲都會招呼我，返港又會一齊食飯，為人和藹慈祥，又有幽默感，跟太太好恩愛，大家都會懷念他」。

娛樂組

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