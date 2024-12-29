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娛樂
2024年12月29日星期日
林家謙奪勁爆男金兼年度專輯 李幸倪獲女金力壓AGA 張敬軒3獎大贏家 盼樂壇一團和氣
勁爆頒獎禮得獎名單
《歡樂今宵》第一代主持杜平離世 享年88歲
答應任《中年3》評審未發生換人風波 黃凱芹否認頂替伍仲衡
兩天王遇意外 郭富城台灣騷踏空墮台 劉德華紅館跌倒險滑出3米高台
2024全球百大型男排第2 姜濤嗌尷尬：拜託不要再幫我放上榜
趙薇自爆離婚多年 與黃有龍劃清界線
【娛樂場】《聲影「留」傳IV》 拳風艷色笑看世態
迪士尼包辦2024全球票房冠亞軍 《獅子王：木法沙》聖誕成績反勝《超音鼠3》
《殉情記》「茱麗葉」奧莉花荷茜逝世
《熱血司祭2》結局收視不升反跌
中居正廣捲醜聞向粉絲道歉
【開箱】《照明商店》 描述死後世界 朱智勳守護昏迷者
勁爆頒獎禮得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
（新城勁爆頒獎禮2024）
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林家謙奪勁爆男金兼年度專輯 李幸倪獲女金力壓AGA 張敬軒3獎大贏家 盼樂壇一團和氣
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《歡樂今宵》第一代主持杜平離世 享年88歲
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