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娛樂

林家謙奪勁爆男金兼年度專輯 李幸倪獲女金力壓AGA 張敬軒3獎大贏家 盼樂壇一團和氣

【明報專訊】《新城勁爆頒獎禮2024》昨晚在會展舉行，頒發樂壇年度第一張成績表，共67個獎項。張敬軒個人奪得「勁爆年度歌手」、「勁爆唱作人」金獎及憑歌曲《青春告別式》奪「勁爆年度歌曲」3獎，成為大贏家。林家謙奪「勁爆男歌手」金獎及「勁爆年度專輯」，成績不錯。李幸倪（Gin Lee）在「勁爆女歌手」力壓江海迦（AGA）及泳兒奪金獎。組合MIRROR、ERROR、COLLAR及樂隊ROVER；寰亞歌手馮允謙、陳健安、雲浩影；華納的張天賦、陳蕾、洪嘉豪、樂隊Dear Jane等缺席，除MIRROR成員陳卓賢獲「勁爆唱作人」銀獎及「勁爆作曲」，其他全部捧蛋。

記者：柯美、林祖傑

攝影：劉永銳

全晚英皇歌手奪13個獎成為唱片公司之冠，傳被無綫雪藏的炎明熹（Gigi）雖然缺席，仍躋身「勁爆十大卓越歌手」。After Class隊友姚焯菲、鍾柔美、詹天文均有獎，姚焯菲獲頒「勁爆躍進女歌手」金獎時說︰「我呢兩年都唔喺香港，攞到呢個獎係奇蹟！」

姚焯菲：攞到獎係奇蹟

獲3獎的張敬軒表示前兩年因忙演唱會未能出席勁爆頒獎禮，今年再出席很有感覺，「我的目標是出席到，傳媒及歌迷都沒放棄我，都會出席頒獎禮，覺得每個台的情感不同，今次令我回想兩年前出席新城節目，是一種情意結」。他看到很多首次見面的新人都有獎，覺得好好。對於不少唱片公司歌手缺席，他說：「玩法已不同，我都是那句，不鍾意嘈交不開心，互相為大家着想才好，始終行頭不是好大，有時邊個幫邊個好難講，有好多歌手入不到其他頒獎禮的評選機制，在這裏攞獎我覺得都好好，要一團和氣。最近同韓國藝人合作，發覺世界好大，我們應該將自己個心放大些。」

張敬軒讚周殷廷唱得又靚仔

張敬軒一直看好周殷廷憑《三生有幸》得獎，讚他唱得又靚仔，是很有毅力和有心的歌手，他常說天道酬勤，保持努力不放棄是致勝關鍵，「之後商台叱咤我最喜愛的歌曲，我有私心看好林家謙的《普渡眾生》得獎，這首歌在視野和品味上是一流，將流行曲帶到另一個層次。其實我的《春秋》、《櫻花樹下》當年都不是好hit，需要時間變成一支佳釀」。他表明今年決定閉門思過不拉票，覺得最大考驗不是工作，而是家事，沒辦法拿出來講，亦要開始習慣，因父母年紀開始大，作為家中獨子，以前不覺得膊頭重，父母不用擔心，但原來他們身體開始走下坡要處理。他會照做明年簽了合約的工作，但會騰出時間跟父母去旅行，他們剛搬回港，希望天下太平。

林家謙努力工作唔關周啟生事

林家謙獲兩獎，自覺努力得太過分，推出很多作品，所以對得住獎項，明年想放假休息。是否因被周啟生指廢青要爭口氣？他說：「史前的事我不太記得，我諗不關事，因今年工作已計劃好。（期望《普渡眾生》在叱咤奪獎？）入5強已超標，覺得如黃子華所說超出預期，如將來有電影覺得我適合，我會門常開。」對於被張敬軒睇好，他稱如對方是神算子，被貼中也不錯。

Gin Lee除獲「勁爆女歌手」金獎，又憑《新牌仔》奪「勁爆歌曲」，她指非預期之內，開心得到肯定及鼓勵。她透露父母專程來港坐在第一排支持，希望他們開心，知道他們個女好生性。她稱為穿頒獎禮戰衣一日食一餐，感到好肚餓。

魏浚笙奪兩獎 「對團隊有交代」

魏浚笙獲「勁爆十大卓越歌手」及憑歌曲《傢俬》奪「勁爆歌曲」，覺得對團隊有交代，亦多謝張敬軒讚他的歌曲《失約巴黎》，好想有機會合作。至於之後頒獎禮成績隨遇而安，明年繼續努力做好每首歌。他是獨立歌手，製作每首歌都好昂貴，現在市道差，會想辦法慳一點做音樂，但不會降低質素。

女團VIVA獲新組合金獎超開心

女團VIVA獲「勁爆新樂隊/組合」金獎，感到超開心，腦海一片空白，感謝公司給予很多機會，得獎是錦上添花，好似向前邁進一步，會將壓力變成動力。出席叱咤頒獎禮的戰衣會否更性感？她們笑稱已盡力。

（新城勁爆頒獎禮2024）

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