【開箱】《照明商店》 描述死後世界 朱智勳守護昏迷者

一場車禍帶出生死故事

漫畫《照明商店》2011年推出，故事圍繞一家燈具店能連接陰陽兩界，凡是徘徊死亡邊緣，只要在店內買到燈泡就能活命；此劇共8集，集中描述一場交通意外，導致多人死亡及昏迷；其中女學生朱賢珠（申銀秀飾）昏迷，母親鄭惟熙（李姃垠飾）傷重離世。兩母女停留在漆黑的「死後世界」，惟熙要求女兒往「照明商店」找回屬於自己的燈泡，但賢珠不想離開母親，也沒生存意志，即使每日路過商店，也找不到屬於自己的「燈光」。

另一故事講述女同性戀者尹善海（金敏荷飾）與愛人朴惠媛（金善華飾）因年齡差別問題陷入冷戰，二人遇上車禍一刻，惠媛奮力保護善海，後者得救，惠媛卻身亡。兩人在「死後世界」過着難得平靜的日子，善海在商店雖然找到自己的「燈光」，卻親手將它粉碎，決心與惠媛一起。

劇中最悲慘是聾啞的李至永（雪炫飾）與男友金玄民（嚴泰九飾），前者因殘障遭男方家人嫌棄，至永還誤信男友車禍身亡，故決定自盡，上吊一刻才發現他只是昏迷不醒，竭力掙脫卻失敗，最後氣絕身亡，並在「死後世界」重遇金玄民，用盡方法拯救男友性命，可是金玄民不記得她，至永悲痛崩潰，質疑男友是否不愛自己，活像死不瞑目。「死後世界」還出現全身濕透的司機、走不出巷子的男生、追逐吠叫聲兼全身結霜的男人，以及追捕犯人的刑警等。

金希沅首次執導表現不錯

此劇透過不同小故事，探討親情、友情與愛情，表達出「無論哪兒，都是人生活的世界」，不必懼怕死亡，在生時要好好對待自己及所愛，死後在另一世界也要好好生活的信息。不過敘事鋪排容易讓觀眾混淆，尤其沒看過原著，首4集幾個人物的故事互相穿插，便難以捉摸。

劇中情節亦像恐怖片，有不少驚嚇效果，例如電影編劇善海搬到舊區生活，遇上連串怪事，包括家中燈泡經常破碎、有陌生人生活痕迹、浴室出現長長頭髮等。另一方面，賢珠回家途中遇上穿紅色高跟鞋的女人，會突然長高並頭頸自轉，還有護士權永知（朴寶英飾）終日在醫院撞鬼等。

此劇中段揭開「照明商店」店主鄭遠永（朱智勳飾）的神秘背景，劇情亦變得有趣。原來多年前山泥傾瀉，鄭遠永與年幼女兒受困，等待救援期間鄭遠永離世，為了救活昏迷的女兒，他跟當年的照明商店店長交易，甘願擔起營運重任，換取女兒活命。劇集尾段惟熙為了救女兒賢珠，往照明商店求鄭遠永幫忙，最後揭露惟熙是其女兒，兩人相認一幕，場面感人。

《照明商店》敘事鋪排未如理想，但對首次執導的金希沅來說，表現已很不錯，不論鏡頭擺位、背景設計，到光線構圖都見心思，也帶出驚慄氛圍。此劇亦跟足原著，與漫畫角色相似度甚高。演員表現也甚佳，朱智勳戴上太陽眼鏡，配上老人語調，角色很適合他。扮演護士的朴寶英，講述她曾遭遇嚴重事故陷入昏迷，康復後能見鬼，經常語帶雙關「提醒」昏迷者「找回意志，去找燈光」，角色新穎又討好。全劇最破格的是雪炫，化身對愛情執著的女鬼，素顏上陣，一新耳目。

「彩蛋」或與《Moving》第2季有關

《照明商店》結尾「彩蛋」出現《Moving超異能族》女星高允貞，更以後者角色張喜秀出場，以證人身分到警局落口供。另一「彩蛋」則講述刑警楊成識查案時遇上無業男子金榮澤（朴正民飾），後者自稱能看見鬼魂，還示範「彈手指」異能，這場面正好與《Moving超異能族》結局沒露面的學生啟動異能的方法一模一樣。其實，金榮澤這個「時間停頓者」角色，正是姜草漫畫《Timing》及《Bridge》的主角。兩大「彩蛋」也可能與《Moving超異能族》第2季內容有關。