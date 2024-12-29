明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《照明商店》 描述死後世界 朱智勳守護昏迷者

【明報專訊】改編韓國網絡漫畫作家姜草作品的《Moving：超異能族》，去年播出時大受歡迎，姜草另一作品《照明商店》最近亦被改編成同名韓劇，並親任編劇，《漢江刑警》金希沅演而優則導，《與神同行》朱智勳、《精神病房也會迎來清晨》朴寶英、《夏日大罷工》雪炫等合演，講述販賣照明燈的商店，連接生者與亡靈，內容包含恐怖、鬼魂、生死等題材，十分豐富，不比《Moving：超異能族》遜色。

一場車禍帶出生死故事

漫畫《照明商店》2011年推出，故事圍繞一家燈具店能連接陰陽兩界，凡是徘徊死亡邊緣，只要在店內買到燈泡就能活命；此劇共8集，集中描述一場交通意外，導致多人死亡及昏迷；其中女學生朱賢珠（申銀秀飾）昏迷，母親鄭惟熙（李姃垠飾）傷重離世。兩母女停留在漆黑的「死後世界」，惟熙要求女兒往「照明商店」找回屬於自己的燈泡，但賢珠不想離開母親，也沒生存意志，即使每日路過商店，也找不到屬於自己的「燈光」。

另一故事講述女同性戀者尹善海（金敏荷飾）與愛人朴惠媛（金善華飾）因年齡差別問題陷入冷戰，二人遇上車禍一刻，惠媛奮力保護善海，後者得救，惠媛卻身亡。兩人在「死後世界」過着難得平靜的日子，善海在商店雖然找到自己的「燈光」，卻親手將它粉碎，決心與惠媛一起。

劇中最悲慘是聾啞的李至永（雪炫飾）與男友金玄民（嚴泰九飾），前者因殘障遭男方家人嫌棄，至永還誤信男友車禍身亡，故決定自盡，上吊一刻才發現他只是昏迷不醒，竭力掙脫卻失敗，最後氣絕身亡，並在「死後世界」重遇金玄民，用盡方法拯救男友性命，可是金玄民不記得她，至永悲痛崩潰，質疑男友是否不愛自己，活像死不瞑目。「死後世界」還出現全身濕透的司機、走不出巷子的男生、追逐吠叫聲兼全身結霜的男人，以及追捕犯人的刑警等。

金希沅首次執導表現不錯

此劇透過不同小故事，探討親情、友情與愛情，表達出「無論哪兒，都是人生活的世界」，不必懼怕死亡，在生時要好好對待自己及所愛，死後在另一世界也要好好生活的信息。不過敘事鋪排容易讓觀眾混淆，尤其沒看過原著，首4集幾個人物的故事互相穿插，便難以捉摸。

劇中情節亦像恐怖片，有不少驚嚇效果，例如電影編劇善海搬到舊區生活，遇上連串怪事，包括家中燈泡經常破碎、有陌生人生活痕迹、浴室出現長長頭髮等。另一方面，賢珠回家途中遇上穿紅色高跟鞋的女人，會突然長高並頭頸自轉，還有護士權永知（朴寶英飾）終日在醫院撞鬼等。

此劇中段揭開「照明商店」店主鄭遠永（朱智勳飾）的神秘背景，劇情亦變得有趣。原來多年前山泥傾瀉，鄭遠永與年幼女兒受困，等待救援期間鄭遠永離世，為了救活昏迷的女兒，他跟當年的照明商店店長交易，甘願擔起營運重任，換取女兒活命。劇集尾段惟熙為了救女兒賢珠，往照明商店求鄭遠永幫忙，最後揭露惟熙是其女兒，兩人相認一幕，場面感人。

《照明商店》敘事鋪排未如理想，但對首次執導的金希沅來說，表現已很不錯，不論鏡頭擺位、背景設計，到光線構圖都見心思，也帶出驚慄氛圍。此劇亦跟足原著，與漫畫角色相似度甚高。演員表現也甚佳，朱智勳戴上太陽眼鏡，配上老人語調，角色很適合他。扮演護士的朴寶英，講述她曾遭遇嚴重事故陷入昏迷，康復後能見鬼，經常語帶雙關「提醒」昏迷者「找回意志，去找燈光」，角色新穎又討好。全劇最破格的是雪炫，化身對愛情執著的女鬼，素顏上陣，一新耳目。

「彩蛋」或與《Moving》第2季有關

《照明商店》結尾「彩蛋」出現《Moving超異能族》女星高允貞，更以後者角色張喜秀出場，以證人身分到警局落口供。另一「彩蛋」則講述刑警楊成識查案時遇上無業男子金榮澤（朴正民飾），後者自稱能看見鬼魂，還示範「彈手指」異能，這場面正好與《Moving超異能族》結局沒露面的學生啟動異能的方法一模一樣。其實，金榮澤這個「時間停頓者」角色，正是姜草漫畫《Timing》及《Bridge》的主角。兩大「彩蛋」也可能與《Moving超異能族》第2季內容有關。

相關字詞﹕朱智勳 韓劇 照明商店 開箱

上 / 下一篇新聞