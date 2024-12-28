【開箱】《全職乖孫》 泰國華裔倫理片 有望入奧斯卡國際電影五強

外婆罹癌 遺產被覬覦

《全職乖孫》講述明仔非常羨慕堂妹小梅，因照顧病重的爺爺而獲得巨額遺產，明仔當得悉獨居的外婆患了末期癌症後，決定全職貼身照顧對方，希望跟小梅一樣，成為遺產繼承人。怎料繼承之路波折重重，除了要應付難服侍的外婆，還要跟自己母親及兩名舅父競爭。隨着相處日久，明仔逐漸體會外婆的孤單及她對家人的愛。眼見她病情日重，明仔能順利成為外婆心中的首位，並繼承遺產嗎？這又是他真心想要的結局嗎？

《全職乖孫》雖是泰國電影，但講述片中主角都是華裔，提及潮州話之外，一開場全家往掃墓，墓碑出現的都是漢字。片中倫理關係亦帶傳統華人色彩，明仔母親阿秀感覺其母重男輕女最為明顯，更衍生出兒子繼承金錢，女兒繼承癌症的金句；明仔陪外婆去舅公家「借錢」，在外婆角度是拿回從父母處應得的一份，在舅公角度卻認為她是女兒，根本被排除在「繼承」之外。其實外婆怎會不明白女兒的處境？如此才會有後來她病重，感慨說跟女兒一起才最舒服。

片中外婆的兩名兒子同樣不濟；長男阿強經濟寬裕，但娶妻生女後很少回老家；得悉母親患重病後，稱要接她回家照顧，也只是想變賣母親舊居。外婆的么兒阿水更不堪，不務正業又負債纍纍，向媽媽借錢，還回家偷她賣粥得來的辛苦錢。

明仔着緊自己在外婆心目中的排名，以為她最緊張的一個，就是遺產繼承人；實情是由誰繼承遺產，不能衡量母愛的多寡，只能表達在外婆眼中，誰更需要那筆錢而已。

故事主軸 明仔的成長

明仔的成長才是《全職乖孫》真正主軸；電影開始時他是只會打機的「廢青」，看到堂妹小梅照顧祖父原來可繼承遺產，才發現那是一條「財路」，於是得悉外婆患重病，開始打對方主意。電影到差不多中段才揭露，其實明仔小時候由外祖父母帶大，外婆對他的期許從沒改變，只是隨着年月過去，明仔忘記了昔日恩情。如果不是這個因貪開始的相處機會，明仔日後會否像他細舅父一樣，變一事無成，只可「炒散」的中年漢？電影給了明仔一次救贖的機會，即使曾氣外婆的決定，但當跟病重的她相處，明仔還是有所覺悟，或者也可改變阿秀老來的命運與待遇。《全》片拍來不算煽情，雖然可促使觀衆落淚的地方可以很多。拍過《出貓特攻隊》劇集版的帕特波尼蒂帕特（Pat Bunnithipat）身兼編導兩職，片中處理算是克制。扮演外婆的烏薩薩梅坎姆（Usha Seamkhum）原來是素人，76歲才首次拍戲，跟飾演「乖孫」的Billkin擦出了火花，烏薩的人生歷練有幫助之外，導演的功勞更大。