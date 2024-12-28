明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《全職乖孫》 泰國華裔倫理片 有望入奧斯卡國際電影五強

【明報專訊】第97屆奧斯卡明年3月舉行頒獎禮，上周公布部分獎項的初選名單，台港兩地角逐最佳國際電影的《老狐狸》和《九龍城寨之圍城》皆落選，僅泰國片《全職乖孫》入圍十五強，成為亞洲片打入最後五強的唯一希望。《全職乖孫》今年4月在泰國上映至今，全球票房突破7000萬美元（約5.46億港元），可說叫好又叫座，早前在影視串流平台Netflix上架，在港區的電影榜一度登上冠軍位置，直至昨日仍穩守第6位。

外婆罹癌 遺產被覬覦

《全職乖孫》講述明仔非常羨慕堂妹小梅，因照顧病重的爺爺而獲得巨額遺產，明仔當得悉獨居的外婆患了末期癌症後，決定全職貼身照顧對方，希望跟小梅一樣，成為遺產繼承人。怎料繼承之路波折重重，除了要應付難服侍的外婆，還要跟自己母親及兩名舅父競爭。隨着相處日久，明仔逐漸體會外婆的孤單及她對家人的愛。眼見她病情日重，明仔能順利成為外婆心中的首位，並繼承遺產嗎？這又是他真心想要的結局嗎？

《全職乖孫》雖是泰國電影，但講述片中主角都是華裔，提及潮州話之外，一開場全家往掃墓，墓碑出現的都是漢字。片中倫理關係亦帶傳統華人色彩，明仔母親阿秀感覺其母重男輕女最為明顯，更衍生出兒子繼承金錢，女兒繼承癌症的金句；明仔陪外婆去舅公家「借錢」，在外婆角度是拿回從父母處應得的一份，在舅公角度卻認為她是女兒，根本被排除在「繼承」之外。其實外婆怎會不明白女兒的處境？如此才會有後來她病重，感慨說跟女兒一起才最舒服。

片中外婆的兩名兒子同樣不濟；長男阿強經濟寬裕，但娶妻生女後很少回老家；得悉母親患重病後，稱要接她回家照顧，也只是想變賣母親舊居。外婆的么兒阿水更不堪，不務正業又負債纍纍，向媽媽借錢，還回家偷她賣粥得來的辛苦錢。

明仔着緊自己在外婆心目中的排名，以為她最緊張的一個，就是遺產繼承人；實情是由誰繼承遺產，不能衡量母愛的多寡，只能表達在外婆眼中，誰更需要那筆錢而已。

故事主軸 明仔的成長

明仔的成長才是《全職乖孫》真正主軸；電影開始時他是只會打機的「廢青」，看到堂妹小梅照顧祖父原來可繼承遺產，才發現那是一條「財路」，於是得悉外婆患重病，開始打對方主意。電影到差不多中段才揭露，其實明仔小時候由外祖父母帶大，外婆對他的期許從沒改變，只是隨着年月過去，明仔忘記了昔日恩情。如果不是這個因貪開始的相處機會，明仔日後會否像他細舅父一樣，變一事無成，只可「炒散」的中年漢？電影給了明仔一次救贖的機會，即使曾氣外婆的決定，但當跟病重的她相處，明仔還是有所覺悟，或者也可改變阿秀老來的命運與待遇。《全》片拍來不算煽情，雖然可促使觀衆落淚的地方可以很多。拍過《出貓特攻隊》劇集版的帕特波尼蒂帕特（Pat Bunnithipat）身兼編導兩職，片中處理算是克制。扮演外婆的烏薩薩梅坎姆（Usha Seamkhum）原來是素人，76歲才首次拍戲，跟飾演「乖孫」的Billkin擦出了火花，烏薩的人生歷練有幫助之外，導演的功勞更大。

相關字詞﹕最佳國際電影 奧斯卡 影視串流平台Netflix 開箱 全職乖孫

上 / 下一篇新聞