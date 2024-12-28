【娛樂場】《選美兄弟班》反應佳 王梓軒：繼續製作同類網劇

薛家燕首演英語劇

雖然是迷你網劇，但劇情也有追看性，如坐一程長途車，可以一氣呵成睇晒。劇集宣傳重點是薛家燕（家燕姐）首次演出英語劇，更專程到溫哥華拍攝。其實家燕姐飾演選美學校校長的對白是廣東話夾雜英語，而且全劇有中文字幕。

《選美兄弟班》以溫哥華舉辦的第一屆男子選美比賽為背景，描寫關於友誼、野心及娛圈秘聞的故事。主要演員除家燕姐外，還有王梓軒、鍾麗緹女兒嚴書琴（Yasmine）、曾參與美劇《Power Rangers 》的張遙霹等。

王梓軒身兼演員與幕後創作

故事講述R&B唱作歌手Nathan（王梓軒飾）與好友Lando（張遙霹飾）是死黨，期待創作新歌《Low Key》，以改變音樂界。剛好當地名譽掃地的傳媒大亨正舉辦選美大賽；開場是倒敘形式，Nathan與Lando是合作無間的好拍檔，一個熱愛音樂有好聲音、一個靚仔有觀眾緣，他們在一段長時間經歷，有很多誤解，最後大和解。

王梓軒身兼演員與幕後創作，今次是新嘗試，劇集播出後反應不俗，他計劃製作更多同類的網劇，並以英語為主。王梓軒提到今次的挑戰除了故事內容與演出，還有垂直拍攝格式製作也要重新適應。

劇集在網上平台播映期間，收到日本、馬來西亞電視台洽談播放權。王梓軒說：「中文的微短劇已經發展得好成熟，我跟珊珊（石祐珊）的製作公司Octagon想專注跨國合作，所以暫時會以英語為主。當初我們不知能否將微短劇與中西方文化混合，但好處是可以容易收集數據，今次成績是一支強心針，未來我們會繼續做更多不同主題的內容。」

亮相韓國音樂節目

《選美兄弟班》的製作團隊跨出一大步，王梓軒的演藝工作同樣有突破，早前他獲韓國MBC電視台邀請亮相音樂節目《Show！Music Core》演出劇中主題曲《Low Key》。王梓軒是首名演出該節目的香港Solo歌手，很多韓國著名組合，如少女時代、BTS、BLACKPINK也曾是節目的表演嘉賓。王梓軒稱是次演出感覺夢幻，是十分難忘的經驗。