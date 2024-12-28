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娛樂

趙露思傳入院「癱坐輪椅」 工作室發聲明指治療休養中

【明報專訊】26歲內地人氣女星趙露思以多部戲劇作品爆紅，躍升「95後小花」代表之一，事業發展順暢。

昨日突傳趙露思深夜入院的消息，網上流傳疑似是她癱坐在輪椅上的照片，相中人整個身傾倒向一側，顯得十分虛弱，有網民聲稱在醫院遇見趙露思掛急診。

照片曝光後，引起外界猜測，有指早在本月14日，趙露思在劇集《戀人》拍攝現場吸氧氣，兩日後身體狀况好嚴重，最後捱不住停拍，坐輪椅照片是本月17日入醫院時被拍到，而翌日的通告仍有她的拍攝安排，直至昨日才有她入院消息傳出，不過有傳她已有10日沒開工。

暫停後續所有工作

趙露思爆出入院消息後，她的微博帳號突然被封鎖，更令粉絲擔心她的健康。還有傳她因維持纖瘦身形，過度減肥病倒。在傳聞不斷下，趙露思的工作室昨午發出聲明，指她身體不適治療休養中，正暫停工作，聲明表示：「針對近日有關趙露思的相關輿論，現作出如下說明：趙露思確認出演《戀人》項目阮妤一角後，進行了積極的前期準備工作，並履行合約宗旨，按照規定時間參與了劇組圍讀、定妝、拍攝等工作。拍攝期內趙露思為此付出了大量的時間與精力。18日趙露思突發身體不適，已第一時間前往醫院接受檢查治療，目前治療休養中。一直以來，趙露思秉持演員的初心，珍惜每一次出演機會，用心對待每部作品。接下來我方將以趙露思的身體健康為首要考慮，暫停後續所有工作，也願所有關心露思的人，給她身心休息的空間，謝謝大家的理解體諒。」

娛樂組

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