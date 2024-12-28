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娛樂

《誤判》登聖誕檔票房冠軍 《破．地獄》三大刪剪情節網上公開

【明報專訊】黃子華與許冠文主演《破．地獄》上映一個多月，票房走勢持續強勁，港澳累積票房逾1.48億元，在聖誕檔票房居第2位，跟榜首《誤判》力壓第3位的迪士尼動畫《獅子王︰木法沙》。《破‧地獄》導演陳茂賢正埋首準備加長版，希望趕及農曆新年上映；加長版內容備受關注，網上頻道主持翟浩然曾看過上畫前的足本版，透露有三大被刪剪戲分有機會重現。

香港票房有限公司昨日公布2024聖誕檔期電影票房走勢，綜合12月24至26日的票房收入，香港、澳門兩地電影消費市道較去年稍為上升，本年聖誕檔中西票房總收入為$21,926,884（香港票房為$20,929,333），跟去年同期的$20,526,223（香港票房$19,580,250）比較，微升6.82%（香港票房微升6.89%），但跟2022年香港票房為$32,848,164相比則大跌36%，顯示香港戲院經營環境持續艱難。

5部港產電影打入十大

聖誕檔上映的電影中，有5部香港電影打入十大，分別是甄子丹《誤判》、《破．地獄》、鄭伊健《久別重逢》、劉青雲《爸爸》及劉德華《焚城》。《誤判》在12月24至26日的港澳票房為$5,144,760（香港票房$4,842,900）排榜首，第2位《破．地獄》收$4,004,977（香港票房$3,759,728），第3位是迪士尼動畫《獅子王︰木法沙》，收$3,408,656（香港票房$3,257,722）。昨日電影公司宣布《誤判》由12月21日上畫至今已連續6日成為單日票房冠軍。

黃子華岑珈其墳場拜父

關於《破．地獄》加長版內容，英皇電影前宣傳人員翟浩然近日在網上頻道《浩然正戲》表示，之前因工作關係看了上畫前的足本版，透露有三個被刪走劇情大有可能在加長版出現。其一是飾演黃子華同父異母的弟弟岑珈其，被刪走墳場戲，講述他們一同去拜爸爸。現在上映的情節未有交代黃子華飾演的道生背景，原來他非常憎恨當年拋妻棄子另結新歡的爸爸；爸爸離世後未有去拜祭，直至他做禮儀師後，對過往的事釋懷，所以出現這場與岑珈其去拜祭爸爸的情節。

文哥著三件頭西裝上路有隱喻

另一場被刪情節是跟許冠文飾演的文哥有關。文哥曾笑說自己「發老姣」想著三件頭西裝，道生在他死後完成遺願，替他換上三件頭西裝。有疑問向來傳統觀念很重的文哥，愛穿唐服、吃合桃酥、喝大紅袍，為何中風後會講這句對白？道生送別文哥最後一程時，為何跟他喝威士忌而非大紅袍？原來亦關乎被剪走的墳場戲。當道生拜祭爸爸時，鏡頭拍下龕位上先人照片，相中是穿上三件頭西裝的男士，祭品有威士忌，是呼應道生送別文哥的行徑，他早已當文哥為爸爸般看待，彌補當日沒有送別親父的遺憾。

加長版不會出現美玉小產

第3個被刪走的情節是周家怡飾演道生女友美玉，因懷有身孕曾跟道生有爭拗。該場被刪戲分是美玉獨自在家，道生返家發現全屋無開燈，美玉默默坐一角，向道生講自己不幸小產，兩人相擁而哭，之後有去超渡BB一幕。有指刪走這場戲因黃子華與許冠文不想電影調子太灰，想有點光明。由於導演陳茂賢曾表示即使推出加長版，亦不會改動故事的原本結局，故這場戲應不會加入加長版中。

娛樂組

相關字詞﹕聖誕檔票房 誤判 破‧地獄 許冠文 黃子華

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