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娛樂

與張振朗陳曉華登台灣綜藝 劉佩玥想與《影后》楊謹華合作

【明報專訊】張振朗、劉佩玥、陳曉華近日到台灣出席「TVBI台灣傳媒晚宴」，以及拍攝綜藝節目。劉佩玥最興奮擔任《女人我最大》節目嘉賓，開心跟主持藍心湄見面。她稱從小看該節目，很多化妝、護膚技巧都在節目中學到。不過張振朗笑說他們與藍心湄合照被拍得模糊，「對焦錯了，誰拍的！」讓三人哭笑不得。陳曉華覺得台灣綜藝節目節奏明快，錄製時感覺時間過得很快，一小時節目就像10分鐘一樣。

趁空檔逛夜市

雖然行程排得緊密，但他們趁空檔去吃麻辣鍋、逛夜市吃杏鮑菇、爆汁蛋餅。陳曉華表示去寧夏夜市玩射氣球、夾娃娃。張振朗逛夜市時被很多香港人認出，連的士司機也認得他，「很開心大家都有看港劇，去綜藝節目感覺很熱情」。

談到台灣演員，張振朗欣賞謝盈萱及劉冠廷，希望有機會合作；陳曉華喜歡楊貴媚在《影后》的演出；劉佩玥則欣賞楊謹華，她說：「從《敗犬女王》我就很喜歡，她一路走來有不同的風格，角色也演得超級好，這次在《影后》也有很新鮮的感覺帶給大家，她不但是我想合作的藝人，也是值得學習的對象。」

張振朗被台灣傳媒問到與女友楊偲泳有否結婚計劃，他說沒有。陳曉華之前傳與緋聞男友朱敏瀚年底結婚，她亦說沒有計劃，一直拍劇，明年有6部劇籌備中，包括《新聞女王2》，她說：「我知道要回來跟女王報仇，要練習強勢。」

娛樂組

相關字詞﹕楊謹華 陳曉華 劉佩玥 張振朗

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