80歲尹光分享長壽秘訣 開騷背熟歌詞不靠提詞機

尹光透露聖誕節有參與活動，也相約老友記食飯慶祝，更識做買禮物送給朋友皆大歡喜，「以前每逢大時大節，都會一日走幾場騷演出，近年客戶改變策略，所以節日騷反而少了」。

盼張偉文身體健康

尹光之前在《CASH金帆音樂獎》連奪3獎，感心滿意足，暫時未決定會否出席稍後舉行的樂壇頒獎禮，對獎項繼續抱平常心的心態。他又透露為歌曲《命硬八十》到老家越南拍攝的特輯將於下月上架，亦為明年3月舉行的粵曲演唱會做準備，又計劃稍後到美加、內地、澳門、新加坡、馬來西亞登台，尹光說：「每年都會辦一個粵曲、一個時代曲的演唱會，我習慣不看提詞機，看到反而不識唱，所以靠自己背熟全部歌詞。」他與靚聲王張偉文認識多年，十分老友，幾星期前曾探望對方，稱不幸患腦退化症的張偉文仍要坐輪椅，「張偉文認得我，其他人就認不到。他不知為何最近喜歡咬手指，已不能再唱歌表演，希望他身體健康。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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