明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

80歲尹光分享長壽秘訣 開騷背熟歌詞不靠提詞機

尹光透露「靚聲王」張偉文近况 坐輪椅愛咬手指唔認得人

【明報專訊】80歲尹光昨日一身潮人打扮，到會展為美食節擔任表演嘉賓，大唱串燒金曲和《Dear Myself》，帶動現場氣氛。台上他分享長壽秘訣，「做人最緊要開心，開心就會長命！凡事得過且過，無需要執著，懂得及時行樂。我沒有食補品，街外食物多味精，幾喜歡的都只敢食少少。為保持身體健康，學修哥（胡楓）多些行路散步，當做運動。」他稱只要有能力，會一直唱歌永不言休，2025年願望是身體健康。

尹光透露聖誕節有參與活動，也相約老友記食飯慶祝，更識做買禮物送給朋友皆大歡喜，「以前每逢大時大節，都會一日走幾場騷演出，近年客戶改變策略，所以節日騷反而少了」。

盼張偉文身體健康

尹光之前在《CASH金帆音樂獎》連奪3獎，感心滿意足，暫時未決定會否出席稍後舉行的樂壇頒獎禮，對獎項繼續抱平常心的心態。他又透露為歌曲《命硬八十》到老家越南拍攝的特輯將於下月上架，亦為明年3月舉行的粵曲演唱會做準備，又計劃稍後到美加、內地、澳門、新加坡、馬來西亞登台，尹光說：「每年都會辦一個粵曲、一個時代曲的演唱會，我習慣不看提詞機，看到反而不識唱，所以靠自己背熟全部歌詞。」他與靚聲王張偉文認識多年，十分老友，幾星期前曾探望對方，稱不幸患腦退化症的張偉文仍要坐輪椅，「張偉文認得我，其他人就認不到。他不知為何最近喜歡咬手指，已不能再唱歌表演，希望他身體健康。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕張偉文 尹光

上 / 下一篇新聞