聖誕陪家人燒烤唱K 吳卓羲留陰影不敢搞握手會

等緣分來臨 接受姊弟戀

吳卓羲表示陪伴家人過節好開心。至於何時成家立室，他說：「努力中！緣分一到，她自然會出現，我都盡力地渴求、渴望中。（可有叫好兄弟黃宗澤介紹女生？）沒有，因他自己都未搞掂。」他表示自2002年起，早已準備好等緣分來臨，只是一直未遇到。媽咪有否心急催結婚生仔？他說媽咪只公開講過一次，之後沒多提。追問擇偶條件？他接受女友年紀細自己10多年，如姊弟戀最好，不過年齡最好不要超過4年。

「不想粉絲為我受傷」

提到早前到佛山出席宣傳活動，由於現場人太多引起混亂，吳卓羲更被粉絲包圍扯衫及摸手，他忍不住拋金句「唔好ong」（不要推撞），「上次在廣州出席活動人太多，為免有意外發生才講『唔好ong』。今次在佛山其實不如想像中混亂，現場已有好多保安維持秩序，只是粉絲好想影合照和握手。可能當時太亂，除了手，我感覺不到身體其他重要部位有沒有被人摸到，自己也試過在混亂中幫粉絲執鞋，總之不想粉絲為我受傷。」提議吳卓羲搞握手會。他重提之前在馬來西亞宣傳，主動向粉絲伸手卻慘「食檸檬」，笑言已留下陰影，所以要好好考慮。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com