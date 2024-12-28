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娛樂

新劇與姜濤對打攰過健身 郭嘉駿想挑戰精神分裂角色

【明報專訊】郭嘉駿（193）入行多年飾演的角色不多，但均離不開搞笑人設，直到ViuTV新劇《無用的謊言》，終有機會演認真的角色，拍攝期間因倒車撞跌途人成熱話，他稱幸未有影響拍攝，否則糟蹋了自薦演出的心血；為演好角色更花盡心思醜化自己，希望大家看見他的另一面；劇中與姜濤有不少對手戲，他稱兩人拍打戲攰過健身，望着對方認真演文戲時一度忍不住笑。

記者：林祖傑

193透露拍《無用的謊言》近尾聲階段時，自己因倒車撞跌途人事件成為焦點，當時很難調節心情，「拍劇時節奏急促，但我要跟經理人交代，又與律師傾，幸劇組體諒，給予我時間處理，這件事一定要很認真處理，幸沒有影響拍攝」。他自認演出機會不多，「真的等了很久，所以都好想拍，但有時又不可以亂拍，所以都會揀吓」。他稱因看過韓版《無用的謊言》，所以特別想參與，加上未演過改編劇，故決定自薦試鏡，「係人都想做主角啦！但主角當然係姜濤做，我都有自知之明的，不會强求當主角，亦要角色適合才得，即是如果觀眾見到我好chok，可能會變笑場。其實最初導演和監製安排一個比較偶像的角色給我，但我又不太想本色演出，想演較有挑戰的角色」。

為角色花盡心思醜化自己

193劇中角色，在韓版是40多歲的大叔，他感謝監製和導演將此角色改為後生版，「韓版角色很可憐、很滄桑，但我個樣不够滄桑，欠說服力，所以在角色設計上傾了很久，最後變成滿面疤痕，其中一隻眼因工業意外盲了」。他稱還想設計角色跛腳增添可憐感，但發覺行不通，「因為我有太多打鬥戲，每次見到姜濤就跟他打，如果跛了如何打？不合邏輯，所以只設計樣貌，我是全套劇唯一要特技化妝的演員，每次開工花個半小時化妝，收工落妝又要半個鐘，雖然要破壞靚仔形象，但做到突破自己的角色都好開心」。

193稱今次角色零搞笑，劇裏沒開心過，見到人就打，對手包括姜濤、邱士縉（Stanley）及駱振偉，平均兩場戲就有一場要打。私下與姜濤甚老友，拍對手戲時有否忍不住笑？他說：「沒忍不住笑，大家都好用力去拍，雖然不是拳拳到肉，但亦有很多推撞，拍完大家都紅晒；跟姜濤打真的好攰，因身手不相伯仲，又有分量，發覺仲攰過健身。不過演文戲真的忍不住笑，一想到姜濤這麼認真就覺得好笑，幸好少NG。」他稱最大挑戰反而是戴着半透明的白色隱形眼鏡，因只得一隻眼看得清，長期失焦及失去距離感，「記得有場戲要跳半層樓，我跳不到，好驚整傷，好彩有替身幫手」。

提議ERROR拍古裝搞笑劇

首次演認真角色，193稱並非刻意轉型，「我都想繼續搞笑，能帶給觀衆及粉絲開心是好事；當大家返工可能畀老闆鬧，可能全日無笑過，收工看到我搞笑或者會笑，這是我做到60歲都繼續想做的事，今次飾演這角色是希望大家看到我有不同面向，不是只會搞笑」。他稱很想挑戰不同角色，包括演黐線佬，他笑說：「雖然有少少似本身的我，之前在劇集《無限斜棟有限公司》都演過黐線佬，但未夠喉，希望有機會演到如電影《JOKER小丑》的精神分裂角色，可以將我平時黐線的情緒放到最大。」他稱ERROR各成員很少機會拍劇，希望公司給予多些機會，「因為我們太搞笑，令人覺得不應該做認真角色，不過我們也可以拍搞笑劇，希望公司考慮將《ERROR流忍者》改為長劇。ViuTV無古裝街，如拍套古裝劇就勁喇！或找我們演出《金裝四大才子》，我們拍喜劇都會好好睇」。

化妝：Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

造型：Lok Fong

髮型：Harris Lai @Chic Private I salon

服裝：Mastermind WORLD、Both Paris

相關字詞﹕郭嘉駿(193) 無用的謊言

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