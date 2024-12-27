【開箱】《誤判》動作場面出色 甄子丹搵接班人

檢控官追查冤案

《誤判》改編自真人真事，源自香港一宗由快遞包裹引發的冤案。故事由甄子丹飾演總督察奉命到廢墟圍捕悍匪張建聲說起，他一手拿着盾牌，另一手執槍械，身先士卒深入敵陣，乍看真有幾分「美國隊長」氣勢，大量運用主觀鏡頭拍攝更令人聯想起第一身視角的射擊遊戲《絕地求生》（PUBG）；後因法律漏洞，匪徒無罪獲釋，甄子丹心灰意冷，決定轉換跑道，離開警隊加入律政司，以檢控官身分處理馮皓揚收錢代替林家熙接收快遞包裹，因而面臨27年監禁的販毒案。甄子丹識破案件漏洞，決定為被告申冤，並且追查真相，揪出真兇繩之於法。

甄子丹的動作場面依然是本片最大賣點，由甄家班的日籍動作指導大內貴仁主理，無論是開場的警匪槍戰、遭南亞裔毒販街頭劈友、中段的停車場保護劉江、夜店以一敵百名睇場，到壓軸的港鐵車廂大混戰都拍得緊張刺激。有傳此片製作費接近3億元，估計搭建幾卡以假亂真的港鐵車廂，已經花費不菲，好讓甄子丹跟大批黑道殺手合演「人肉拆車」的暴烈場面，滿足影迷的官能刺激。

群雄舌戰欠火花

事實上，出道40年的甄子丹去年已經「登六」，同片拍檔如吳鎮宇比他大一歲、呂良偉、鄭則仕、劉江與汪明荃均年近或已過70、許冠文更是82高齡，絕對有資格提攜後輩，正如戲中甄子丹對張天賦說：「你當警察，負責打頭陣；我做檢控官，負責守尾門。」二人合演一場街頭大戰南亞裔毒販的動作戲，張天賦雖然身材短小，勝在身手靈活，加上特技替身配合剪接得宜，倒也打得似模似樣，正好符合甄子丹傳承之意圖。

文戲則以法庭對決為主，甄子丹飾演檢控官表現賣力，但跟《毒舌大狀》黃子華扮演裁判官轉職律師猶有一段距離；全片最精彩一幕理應是甄子丹跟高等法院法官許冠文、律政司司長汪明荃、刑事檢控專員吳鎮宇及資深檢控官鄭則仕在派對上「舌戰」，可惜劇本流於說教，未能拍出舌劍唇槍的火藥味，白白浪費了一個製造「黃金場面」的機會。

張智霖表現搶鏡

張智霖飾演智慧型罪犯，表面上是律師行「師爺」，免費為馮皓揚打官司，暗地卻是毒販，遊刃於黑白兩道之間，角色相當搶鏡，過去甚少扮演反派的他刻意染白頭髮和鬍鬚，把雙面人的老謀深算、不擇手段、左右逢源，卻又時不與我的複雜情緒，拿捏相當準繩，令人留下深刻印象；至於編劇把吳鎮宇和許冠文的角色刻劃成難分正邪，效果亦算有趣，尤其是吳鎮宇單挑甄子丹一幕更有喜感。

《誤判》堅守政治正確原則，結局強調公義得到彰顯，壞人全部有惡報，就連許冠文飾演法官都為誤判案件而公開道歉，雖然大快人心卻嫌「離地」。截至昨日為止，香港上映6日票房收逾800萬元，成績中規中矩，反觀內地今日（27日）正式開畫前，優先場票房已累收1.65億人民幣，比上映13日的《破•地獄》（1.56億）更旺場，反映中港兩地觀眾口味不同。

上映日期：12月21日