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娛樂

懶理Jay-Z性醜聞 Beyonce獲女兒伴舞 公開神秘密碼 傳下月公布搞世巡

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨日直播國家美式足球聯盟（NFL）兩場聖誕賽事，全球樂迷焦點卻落在美國樂壇天后Beyonce擔任中場表演嘉賓，這不單是她4年來首場電視直播演出，亦是其饒舌歌手老公Jay-Z捲入輪姦13歲少女的性醜聞後，首次公開表演，難怪如此矚目。

Beyonce先以今年發行鄉謠專輯《Cowboy Carter》的西部牛女形象現身，在錄影片段唱出新碟歌曲《16 Carriages》和《Blackbird》，再跟其他歌手包括Post Malone、Shaboozey等現場合唱《Levii's Jeans》、《Spaghettii》及《Sweet Honey Buckiin》等作品，壓軸表演《Texas Hold 'Em》更請來12歲女兒Blue Ivy伴舞，攜手把現場氣氛推向高峰。

表演結束前，Beyonce站在升高舞台出現印有「BANG」字樣的巨型直幅，歌迷不明所指，其後她透過社交媒體上載短片，並寫上日期「1.4.25」，由於演唱會主辦商Live Nation亦有轉載相關片段，歌迷猜測她將在下月4日公布舉行世界巡迴演唱會的詳情，「BANG」或是巡唱名稱，紛紛表示期待。

另據英國《每日郵報》報道，不少網民對於Beyonce邀請女歌手Brittney Spencer、Reyna Roberts、Tanner Adell及Tiera Kennedy合唱《Blackbird》，而非跟前女團Destiny's Child拍檔Kelly Rowland及Michelle Williams重組演出，表示大失所望。

根據Netflix與NFL的合約條款訂明，前者直播賽事後3小時，有關片段需在美國境內刪除，至於海外用戶則可在比賽結束24小時內繼續收看。換句話說，Beyonce這場20分鐘精彩表演將會「被消失」？歌迷且別失望，Netflix發言人指片段「將於本周末獨立上架」，好讓粉絲日後重溫。

除了Beyonce外，大會亦請來另一樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）預先拍攝經典聖誕金曲《All I Want for Christmas Is You》全新MV，在賽事開始前播出，跟現場球迷與全球粉絲分享節日喜悅。至於她本人則與饒舌歌手新歡Anderson.Paak到科羅拉多州拍拖兼度假。

相關字詞﹕Anderson.Paak Blue Ivy Carter 瑪麗嘉兒（Mariah Carey） Destiny's Child Jay-Z

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