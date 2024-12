懶理Jay-Z性醜聞 Beyonce獲女兒伴舞 公開神秘密碼 傳下月公布搞世巡

Beyonce先以今年發行鄉謠專輯《Cowboy Carter》的西部牛女形象現身,在錄影片段唱出新碟歌曲《16 Carriages》和《Blackbird》,再跟其他歌手包括Post Malone、Shaboozey等現場合唱《Levii's Jeans》、《Spaghettii》及《Sweet Honey Buckiin》等作品,壓軸表演《Texas Hold 'Em》更請來12歲女兒Blue Ivy伴舞,攜手把現場氣氛推向高峰。

表演結束前,Beyonce站在升高舞台出現印有「BANG」字樣的巨型直幅,歌迷不明所指,其後她透過社交媒體上載短片,並寫上日期「1.4.25」,由於演唱會主辦商Live Nation亦有轉載相關片段,歌迷猜測她將在下月4日公布舉行世界巡迴演唱會的詳情,「BANG」或是巡唱名稱,紛紛表示期待。

另據英國《每日郵報》報道,不少網民對於Beyonce邀請女歌手Brittney Spencer、Reyna Roberts、Tanner Adell及Tiera Kennedy合唱《Blackbird》,而非跟前女團Destiny's Child拍檔Kelly Rowland及Michelle Williams重組演出,表示大失所望。

根據Netflix與NFL的合約條款訂明,前者直播賽事後3小時,有關片段需在美國境內刪除,至於海外用戶則可在比賽結束24小時內繼續收看。換句話說,Beyonce這場20分鐘精彩表演將會「被消失」?歌迷且別失望,Netflix發言人指片段「將於本周末獨立上架」,好讓粉絲日後重溫。

除了Beyonce外,大會亦請來另一樂壇天后瑪麗嘉兒(Mariah Carey)預先拍攝經典聖誕金曲《All I Want for Christmas Is You》全新MV,在賽事開始前播出,跟現場球迷與全球粉絲分享節日喜悅。至於她本人則與饒舌歌手新歡Anderson.Paak到科羅拉多州拍拖兼度假。