《魷魚遊戲2》新上架 孔劉玩俄羅斯輪盤賭命 李秉憲參賽智鬥李政宰

文：蘇珮欣

《魷魚遊戲》2021年推出即熱爆全球，不單刷新Netflix史上觀看次數最多劇集的紀錄，同時橫掃韓國及美國多個獎項，帶挈李政宰登上艾美獎及美國演員公會視帝寶座。事隔3年終於推出續集，早前還未上架已入圍第82屆金球獎戲劇類最佳劇集，率先為新劇造勢。

新增遊戲難度提升

今季共分7集，故事講述魷魚遊戲優勝者成奇勳（李政宰飾）花上兩年時間，尋找在地鐵站玩打畫片的「西裝男」孔劉，藉以追查遊戲主持人李秉憲行蹤，二人玩「俄羅斯輪盤」賭命，同時揭露孔劉身世，原來他曾任遊戲工作人員，負責搬運屍體，多年後終獲賞識，負責在車站內招募玩家。

李政宰深信再次參加遊戲，才能接觸幕後黑手，當他抵達遊戲現場，隨即勸阻400多名玩家，又自爆曾是優勝者的事實，問題是參賽者大多債台高築，急需巨額獎金周轉，即使今季新設投票環節，讓玩家自行決定去留，但經兩輪投票，多數人仍選擇留下。另一方面，李秉憲隱瞞遊戲主持人身分，以「001」號玩家參與遊戲，更借故接近李政宰，跟他組隊作賽，動機相當可疑。

《魷魚遊戲》導演黃東赫早已表明，今季新增多款遊戲，除了沿用上季「123木頭人」盡快解決部分玩家外，第2個遊戲已非「椪糖」，而是改為5人隊制賽，大玩「五人六足」遊戲，中途設有5個關卡，分別是打畫片、打碑石、抓石仔、打陀螺及踢毽子，未能及時過關便算失敗。第3個遊戲是「尋找同伴」，玩法類似「糖黐豆」，參賽者根據大會報出數字，在迴旋木馬上尋找相同人數的隊友，假如人數不足或者最後落單均被淘汰，難度絕對不低。

今季新加入角色以男團BigBang前成員T.O.P擔任反派最搶鏡，不僅在「123木頭人」故意推跌其他玩家，又威迫參賽者投票繼續參與遊戲；《絕世KOL》朴圭瑛扮演脫北者姜霞，扮演遊戲工作人員，由於她曾任朝鮮士兵，因此槍法如神，在「123木頭人」遊戲中，化身狙擊手射殺淘汰者。

聯乘產品多不勝數

Netflix為了宣傳《魷魚遊戲2》絞盡腦汁，例如在首爾舉辦展覽，木頭人「英熙」更現身世界不同地標，包括首爾光化門廣場、曼谷昭披耶河、悉尼歌劇院及高雄愛河等，洛杉磯亦舉辦4.56公里賽跑，吸引1600多人參加，巴黎香榭麗舍大道上，456名穿著綠色運動服的粉絲參與「123木頭人」遊戲。

另外，Netflix更與多個品牌合作推出《魷魚遊戲2》聯乘產品，由連鎖快餐廳、薯片、運動鞋、護膚品、燒酒、玩偶等多不勝數，既可宣傳新劇，又能帶來巨額盈利，可謂一舉兩得。