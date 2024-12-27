【娛樂場】《Fabulous Me》 余迪偉自身經歷勉勵LGBTQ+社群

盼觀眾帶着希望與愛離場

故事圍繞余迪偉與家人、朋友的經歷，一個自小被人叫「乸型」的怕醜仔，如何克服世俗偏見及內心掙扎，漸漸成為一個無所畏懼的人。劇組想透過《Fabulous Me》探討LGBTQ+社群，突顯互相支持與倡導的重要，從而闡述他們遇到的經歷，勉勵欺凌或曾因「與眾不同」而感到孤獨或迷失的人。余迪偉說：「我的成長故事經歷了每個人也會經歷的暗戀、失戀、家人離世，還有被欺凌或有階段尋找個人性取向等，用自己的方法令大家有共鳴，希望觀眾笑過、喊過後，帶住希望同愛離開劇場。」

《Fabulous Me》除個人敘事，還是一場音樂盛宴，演出包含多首原創歌曲。由香港女中音歌唱家徐曉晴（Ashley）揭開序幕，曾參加無綫歌唱比賽節目《中年好聲音2》的李浩森和資深音樂人麥曜鏗任和音，Ashley會因應劇情和余迪偉對唱，透過音樂和演出，盼為觀眾帶來啟發與希望，以及感受自己的獨特與美麗。

創作人非常了解余迪偉

一人騷結合藝術、娛樂和音樂，余迪偉與Patrick Lee（李強）同任編劇，後者兼任創作人。與余迪偉相識多年的Patrick，曾在美國紐約市創作多部探討美國華人經歷的作品，2019年以「劇場構作」身分與香港城市當代舞蹈團合作，以一代功夫巨星李小龍為藍本的《小龍三次方》。余迪偉形容Patrick比自己更了解「余迪偉」，創作過程中，很多連他也忘記的事情，要靠對方執漏。

《Fabulous Me》

日期：2025年1月8至11日

地點：西九龍文化區自由空間大盒