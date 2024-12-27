明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

車禍後首現身 留陰影閉眼見翻車 江若琳常發噩夢

【明報專訊】江若琳早前駕車途經彌敦道與加連威老道交界時，失控剷上安全島，撞毀交通燈柱並向左翻側，昨日首度出席公開活動，現身維園工展會獻唱新歌。剛從日本散心回港的她承認對駕駛有陰影，閉起眼會憶起翻車一刻兼發噩夢，暫由老公蕭唯展充當司機。江若琳盼大難不死必有後福，對於撞車交界被網民封為「江若琳灣」，承認感尷尬。

記者：柯美

江若琳重提交通意外猶有餘悸，表示不敢相信眼前看到的景象，自言不是「新牌仔」，擁駕駛執照逾10年，每日揸勻港九新界，「有時就係咁邪門」。為何失控剷上安全島？她說：「因為有啲搶軚，想避開一些東西，可能車輛較大，剷上安全島就翻側。當刻超驚，心想會否出事，所以用最快速度逃離車廂，推去P波，解開安全帶，然後從天窗爬出來。」當時有很多途人見狀幫手拯救，令她感到人間有情，「睇到人疊人去救我，不過當時我已經逃離車廂，有跟他們說，但他們太專注救我，沒聽進耳，好warm 」。

自覺毋須進修駕駛

江若琳慶幸身體完好無缺，頭部撞向天窗亦無大礙，事件令朋友受驚，多謝大家關心，「很多朋友留言問候，我和老公覆足3日」。問到車輛是否已報銷及被扣分？她表示全部交保險公司處理，自覺沒需要補鐘進修駕駛，今次純屬意外，慶幸兒子Owen不在車內，「車禍前，我接囝囝放學，送他回家後，再揸車出去工作」。她承認現在對駕駛有陰影，閉上眼會看見撞車畫面和發噩夢，要時間克服，暫時由老公充當司機。

冧爆丈夫公開示愛

車禍後，江若琳一家三口到日本旅行散心，「第一次去東京，沒有行街購物，沒吃過一碗拉麵，主要陪囝囝玩，去兒童樂園、水族館、動物園和親子餐廳等，好累。我同老公講，下次要二人世界去」。

說到蕭唯展聖誕節在網上向她示愛，江若琳直認好冧，讚老公好正能量，交通意外後，第一時間致電給蕭唯展，對方安慰她要保持鎮定，又說毋須不開心和有陰影，「佢話差啲就無咗個老婆，所以平安是福，盼2025年不要有太多不愉快經歷」。江若琳稱今年犯太歲，之前覺得沒問題，出新歌又簽公司，點知「小器」，「多謝上天庇佑，希望大難不死必有後福。」對於網民稱銅鑼灣有「姜濤灣」，現在尖沙嘴有「江若琳灣」，她說：「好多人打完卡tag我，有啲尷尬，希望囝囝長大後沒有這個灣。」

上 / 下一篇新聞