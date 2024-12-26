【開箱】《玉氏夫人傳》 林智妍奴婢變千金 當律師助弱勢

假身分嫁縣官同志兒子

在煲劇平台「黃Viu」上架的《玉氏夫人傳》，講述出身於奴婢家庭的狗德（林智妍飾）聰穎過人，任何差事都難不倒她；兒時目睹病重母親被主人活埋，故下定決心拼命賺錢，籌夠旅費便會與父親逃離主人的束縛。狗德與女主人的相親對象千承輝（秋英宇飾）聊天，女主人一怒之下毆打她及其父，兩父女受不了虐打，終還擊及逃亡。狗德在旅館打工，遇上宅心仁厚的千金小姐玉太永（孫娜恩飾），後者視她如家人，得悉狗德身世後，玉氏父女決定收養她，並一同回鄉；途中遇山賊，玉太永一家被殺，僅狗德大難不死。玉太永的外婆韓氏夫人（金美淑飾）誤認狗德是玉太永，狗德否認及解釋後，韓氏夫人為了玉家聲譽，讓她繼續假扮下去。狗德變身玉永太本打算低調過活，但奴婢白怡（尹瑞娥飾）被謀殺再偽裝成自殺，狗德決定走出家門，為白怡伸冤，並當上朝鮮辯護律師「外知部」，及後又嫁給縣官成奎鎮（成東日飾）的兒子成允謙（秋英宇飾），後者更跟千承輝長得一模一樣。

穿上古裝很漂亮的林智妍，角色充滿魅力，她亦演得出色，能帶動觀眾情緒。狗德生於奴婢家，但天資聰穎過人，容貌令人稱羨，又樂於助人。她夢想與父親能在海邊自由自在生活；然而身為奴婢，這夢想遙不可及。狗德為了生存下去，不得不冒用「玉太永」身分。劇集透過狗德，描述女奴的逆轉人生，也帶出善良個性能改變命運的信息。狗德忍受鞭打及被人追捕，殘酷經歷反加強生存意志；她以玉太永身分生活後，沒忘記受過的恩惠，還繼承玉太永的遺志，拯救弱勢社群。她曾幫助的人，日後也助她脫困。

《Oasis》秋英宇2021年出道，首度演古裝劇並一人分飾兩角：千承輝與成允謙。秋英宇表現合格，演繹千承輝風趣開朗的個性表現較好。千承輝出身大富之家，但因庶出，在家中沒有地位。偶然跟狗德相遇，對她一見鍾情，即使知道她的奴婢身分，也從不介意，甚至因為女方一句話，當上小說作家兼朗讀小說的藝人。縣官之子成允謙身手不凡、外表俊朗，是城中少女的理想夫君，但他是同性戀者，在朝鮮時代性小眾常被欺凌，甚至殺害。成允謙為了保護一衆同志，創立「愛心閣」，讓大家學武保護自己。狗德變成「玉太永」後，獲縣官賞識，撮合她與兒子成親。狗德為免身世曝光，原不打算結婚，但當得悉成允謙性取向後，反覺得兩人可以在一起，互相守秘。

內容豐富涵蓋性小衆與司法制度

《玉氏夫人傳》內容豐富，除了奴婢制度及性小眾外，還描述朝鮮時期的司法制度。劇中的「外知部」並非朝廷官員，所以女性也可以出任，「外知部」是法律專家，熟識朝鮮律法，助平民百姓辯護。狗德原本只為了替奴婢爭取權益才想當外知部，後來明白到即使是仇人，也應該獲得公平審訊。

另一方面，劇中爭權奪利情節也可觀；狗德與成允謙成親不久，權貴與高官勾結，私下開礦掘挖黃金，甚至販賣兒童到礦場做苦工。權貴為免縣官成奎鎮阻撓，誣陷後者是逆黨，令他被罷官，因而一倒不起，兒子成允謙也展開逃亡。狗德為了幫老爺洗冤，對抗權貴，過程有趣。截稿前播至第6集，狗德替老爺翻案脫罪，還重遇逃亡多年的夫君，展開新的故事。