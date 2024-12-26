明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《隨身危機》蟬聯Netflix收視冠軍 觀眾翻睇《魷魚遊戲》迎第2季 推動重登十大

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布本月16至22日的一周收視，《皇家特工：金圈子》男星泰朗伊加頓（Taron Egerton）主演的《隨身危機》（Carry-On）氣勢如虹，以5510萬觀看次數，蟬聯英語電影榜收視冠軍，亦是上周Netflix最多人收看的節目；《魷魚遊戲》第2季今日上架，部分觀衆可能為了跟上劇情，上周已做定功課重溫首季，推動該劇相隔3年後重上非英語節目十大收視榜。

《幻險森林奇航》贊美哥勒施拉（Jaume Collet-Serra）執導的《隨身危機》，由泰朗伊加頓、《黑錢勝地》積遜貝文（Jason Bateman）等主演，講述機場安檢人員遭威脅，被迫讓一件危險行李登上航班，他必須把握時間，智取這名身分成謎的旅客。繼首周錄得4200萬觀看次數後，《隨》片第2周觀看次數上升至5510萬，蟬聯英語電影榜冠軍之外，也「冧莊」成為Netflix最多人收看的節目。本月20日上架的《戰地信差》（The Six Triple Eight），短短3日錄得1430萬觀看次數，緊隨《隨身危機》之後，佔英語電影榜亞軍位置。《戰》片由泰萊派利（Tyler Perry）執導，《黑殺令》嘉莉華盛頓（Kerry Washington）主演，講述二戰期間美國陸軍唯一的非裔女兵團接下艱難任務，其間受到種族歧視及性別歧視。動畫《聖誕怪怪傑》則以1140萬位列第3，但該片暫未在港區Netflix上架。

荷蘭電影《逍遙境界：費瑞的故事2》以640萬觀看次數，在非英語電影收視榜登頂，意大利《童心列車》及印度《Lucky Baskhar》分佔亞季，但後者暫未在港區Netflix播出。

韓劇《現在撥打的電話》連續4周佔亞軍

英語節目方面，《維琴河6》、《黑鴿》及《別有居心》為順次冠亞季，《狂亂世道》屈居第4。挪威劇《火山島逃生記》首周上架錄得1310萬觀看次數，在非英語節目收視榜登頂，上周觀看次數攀升至2470萬，蟬聯冠軍之外，亦是上星期僅次於《隨身危機》，在Netflix第二多人觀看的節目。《火》劇講述一個挪威家庭到西班牙的拉帕爾馬島度假，當地地質研究所的研究員發現火山有噴發徵兆，這個家庭的美好假期瞬間變成求生之旅。

《機智醫生生活》柳演錫與《閃耀國度》蔡秀彬合演的韓劇《現在撥打的電話》，收視穩定，上星期錄得480萬觀看次數，雖然不算多，但已經連續4周成為非英語節目收視榜亞軍。西班牙《追兇1992》及墨西哥《男兒當保姆2》分佔亞殿軍；哥倫比亞《百年孤寂》、日本動畫《DAN DA DAN》、巴西《冼拿》順次排第5至第7位。《魷魚遊戲2》明天上架，上周可能不少觀眾都想先重溫首季劇情再追看第2季，因而把2021年首播的《魷魚遊戲》推上非英語節目收視榜第8位，而且錄得150萬觀看次數，比第9位新上架的印度劇《夏令營對對碰》，還多出10萬觀看次數。德國劇《茜茜皇后2》則以130萬觀看次數敬陪末席第10位。

相關字詞﹕火山島逃生記 戰地信差 逍遙境界：費瑞的故事2 維琴河6 影視串流平台Netflix Netflix收視 隨身危機 魷魚遊戲

上 / 下一篇新聞