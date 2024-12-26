夾公仔成癮 陳健安擬投資做機主

夾公仔助紓壓

新碟主題講「拒絕」，問他可否拒絕再玩夾公仔遊戲？安仔稱不會，「這是我的紓壓妙方，我沒有太多娛樂，又冇車、冇買衫，媽媽曾笑我『你又去夾公仔？』到她約朋友打麻將我就說『你又去打麻將？』自此她由阻止變鼓勵」。會不會開夾公仔店嘗試做生意？他說：「有打算做公仔機機主，繼續將自己夾到的公仔做貨源。」

安仔透露自從愛上玩夾公仔，有時幫家姐、朋友和同事夾特定款式公仔，跟大家多了話題，又趁節日送公仔給小朋友，人緣運增強不少。問到對樂壇頒獎禮得獎信心？他直認期待攞獎，「想爭取機會上台唱歌給大家聽，以及多謝身邊人的扶持和愛護，已準備好致謝辭」。

記者：鍾一虹