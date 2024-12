張敬軒收Labubu父真迹成就解鎖 梁業受啟發創作新歌 扮吉祥物拍MV

Labubu忠實粉絲張敬軒今個聖誕節成就解鎖,獲Labubu之父龍家昇贈親筆簽名手繪THE MONSTERS白天使與figure,在社交平台貼出與Labubu珍藏合照,留言:「感恩呢個充滿愛嘅12月,好開心,亦都好滿足。謝大家最近呢一段時間畀我嘅愛,每一包零食、每一隻公仔、每一封信、每一次陪伴都好珍貴。唔知係咪因為大家睇咗我呢排屋企嘅新聞,嚇親大家,又或者係早前關於長輩離開嘅嗰啲Threads,呢期有時出街,有啲sales哥哥或者姐姐都有同我打氣加油,好溫暖,多謝大家。」

密集聚餐 體重上升

張敬軒透露由於這個月過得好充實,不時跟朋友見面食飯,體重由63公斤升上65.8公斤,笑稱怕變「豬」,要開始跟教練運動;平安夜選擇回教會靜思己過。他將不同款式的Labubu掛上聖誕樹,寫道:「特別多謝龍生(龍家昇)嘅親筆簽名同真迹大天使,簡直成就解鎖。你筆下嘅呢隻小怪物為世界上好多人帶嚟歡樂同療癒,多謝你出色嘅作品同埋透過作品當中所傳遞嘅信息。」他又多謝Pop Mart令他認識Labubu、Zimomo與其他「朋友仔」,身為超級粉絲的他笑說:「shut up and take my money!」

參照郭富城《Para Para Sakura》

男團ERROR隊長梁業(肥仔)近期亦愛上Labubu, 啟發他創作新歌《Mascot》,「Mascot」有公仔、吉祥物意思,近期大熱的Labubu便是Mascot,他說:「𠵱家好多人鍾意買公仔或身上飾物都會係Mascot,新歌內容係講有隻Mascot陪伴你,就會好開心。」

《Mascot》由T-Ma作曲,金馬影后鍾雪(鍾票瑩)填詞,道出肥仔想傳遞的快樂信息,曲風向1990年代一些經典金曲取經,並參照肥仔偶像郭富城《Para Para Sakura》。肥仔MV中打扮成Mascot外,又設計了另一隻名為Arthur(阿花)的Mascot,場景還有兩隻叫293的吹氣公仔,肥仔解釋:「佢嘅movement同193嘅movement係一樣,所以我叫佢293。」

娛樂組