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娛樂

張敬軒收Labubu父真迹成就解鎖 梁業受啟發創作新歌 扮吉祥物拍MV

【明報專訊】香港設計師龍家昇創作的小精靈Labubu爆紅，韓國人氣女團Blackpink成員Lisa是忠實擁躉，不時在社交平台曬心頭愛，推高Labubu人氣，掀炒賣潮。圈中有不少Labubu粉絲，包括視后佘詩曼、肥媽（Maria Cordero）與「三太」樊亦敏，肥媽與樊亦敏分別在社交網貼盲盒開箱片，贏得粉絲讚二人很潮，還有張敬軒獲龍家昇贈親筆簽名手繪THE MONSTERS白天使與figure，感激對方助成就解鎖。男團ERROR隊長梁業（肥仔）近期亦愛上Labubu， 啟發創作新歌，化身吉祥物拍MV。

Labubu忠實粉絲張敬軒今個聖誕節成就解鎖，獲Labubu之父龍家昇贈親筆簽名手繪THE MONSTERS白天使與figure，在社交平台貼出與Labubu珍藏合照，留言：「感恩呢個充滿愛嘅12月，好開心，亦都好滿足。謝大家最近呢一段時間畀我嘅愛，每一包零食、每一隻公仔、每一封信、每一次陪伴都好珍貴。唔知係咪因為大家睇咗我呢排屋企嘅新聞，嚇親大家，又或者係早前關於長輩離開嘅嗰啲Threads，呢期有時出街，有啲sales哥哥或者姐姐都有同我打氣加油，好溫暖，多謝大家。」

密集聚餐 體重上升

張敬軒透露由於這個月過得好充實，不時跟朋友見面食飯，體重由63公斤升上65.8公斤，笑稱怕變「豬」，要開始跟教練運動；平安夜選擇回教會靜思己過。他將不同款式的Labubu掛上聖誕樹，寫道：「特別多謝龍生（龍家昇）嘅親筆簽名同真迹大天使，簡直成就解鎖。你筆下嘅呢隻小怪物為世界上好多人帶嚟歡樂同療癒，多謝你出色嘅作品同埋透過作品當中所傳遞嘅信息。」他又多謝Pop Mart令他認識Labubu、Zimomo與其他「朋友仔」，身為超級粉絲的他笑說：「shut up and take my money！」

參照郭富城《Para Para Sakura》

男團ERROR隊長梁業（肥仔）近期亦愛上Labubu， 啟發他創作新歌《Mascot》，「Mascot」有公仔、吉祥物意思，近期大熱的Labubu便是Mascot，他說：「𠵱家好多人鍾意買公仔或身上飾物都會係Mascot，新歌內容係講有隻Mascot陪伴你，就會好開心。」

《Mascot》由T-Ma作曲，金馬影后鍾雪（鍾票瑩）填詞，道出肥仔想傳遞的快樂信息，曲風向1990年代一些經典金曲取經，並參照肥仔偶像郭富城《Para Para Sakura》。肥仔MV中打扮成Mascot外，又設計了另一隻名為Arthur（阿花）的Mascot，場景還有兩隻叫293的吹氣公仔，肥仔解釋：「佢嘅movement同193嘅movement係一樣，所以我叫佢293。」

娛樂組

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