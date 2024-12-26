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娛樂

【娛樂場】紀錄片《十方之地》 捕捉紅磡街頭生態 揭示貧富差距

【明報專訊】陳茂賢執導講述殯儀行業的《破．地獄》掀全城熱話，令紅磡區備受關注。紀錄片《十方之地》亦以紅磡為主軸，導演黃肇邦以廣角鏡捕捉當區生態，把平日受人忽略的低下層生活展現眼前。電影入選鹿特丹電影節、台灣國際紀錄片影展與韓國DMZ國際紀錄片電影節，獲高評價並贏得香港國際電影節火鳥大獎評審團獎。《十方之地》本月中上映，反映熱烈，分別於高先電影院與百老匯電影中心加開12月與1月場次，導演黃肇邦將出席部分場次映後會，跟觀眾交流。

人和廢物的因果關係

黃肇邦2017年開始拍攝《十方之地》，歷時5年，採用純觀察的拍法，以拾荒為題材，在長生店林立的紅磡街道，以及觀音廟的香火前，揭示貧富差距，注視圍繞本地的深層次矛盾。觀音開庫吸引大批善信參拜祈求財運亨通，小販在天光墟擺賣他人丟棄之物，將廢物轉為財富。婆婆拾紙皮掙取蠅頭小利，清潔工人冒雨推着裝滿垃圾的手推車；回收公司因市區重建面臨結業。

黃肇邦說紅磡擁有全香港最多殯儀館及堪稱最靈驗的觀音廟，亦陰亦陽，「日間拾荒者於區內為餬口奔波，入夜二手攤檔買賣頻繁，日復日夜復夜，無間不斷。2008年政府宣告新鐵路計劃，開啟這片土地的掘金之旅。2017年起，我在一間舊式回收店拍攝，見證那邊拆樓丟廢物，這邊拾荒者撿『黃金』。本片從『觀音開庫』出發，揭示香港貧富懸殊下，人人求財的心態，以觀察方式記錄人和廢物的因果關係，映照香港芸芸眾生的追求和宿命」。

《十方之地》今年初入選第53屆鹿特丹電影節「海港單元」暨世界首映，大會評述紀錄片的廣角鏡頭低調而內斂，以好奇目光凝視街道間脆弱不堪的生態，維持着這樣一種街道生態的是一群暮年工人，他們攜手推車在街上徘徊巡邏，從垃圾中翻撿可回收的物品換取金錢。

展現罕見的香港面貌

大會形容《十方之地》不帶居高臨下或傷春悲秋的色彩，如實地記錄這些弱勢之人的顛沛流離，他們被排擠於香港的繁榮之外，只能在垃圾箱裏翻找餬口食糧，自生自滅。《十方之地》對社會經濟和生態的探究，微妙地滲透存在主義視角，因而生色不少，使觀眾詰問失衡社會中的「繁榮」與「福祉」意義何在？紀錄片看破亞洲國際都會的浮華奢靡，展現銀幕上罕見的香港面貌。

相關字詞﹕黃肇邦 紅磡 十方之地

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