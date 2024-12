保錡平安夜busking 人多被迫腰斬 人父陳展鵬周吉佩曬全家福鬥溫馨

樂隊ROVER成員陳鎮亨(亨仔)、卓金樂(Kim)、雷濠權(Jason)和王希晉(希晉)前日平安夜馬拉松接力走訪大埔、觀塘、旺角及中環busking,由下午5時半唱到接近凌晨1時。亨仔與妹妹十冰率先在大埔火車站行人隧道獻唱,ERROR成員吳保錡一小時後加入,引來大批粉絲圍觀,因聚集人數太多被迫腰斬。

保錡跟亨仔合唱兩首歌,原本前者獨唱3首歌,不過現場太多人,考慮安全問題,只唱了張智霖《祝君好》。亨仔轉到觀塘海濱公園會合希晉,在粉絲的燈海下唱近一小時,再轉場到旺角ROVER表演,晚上11時50分趕到中環9號碼頭,與粉絲倒數迎聖誕。ROVER表示馬拉松接力busking是個難忘經驗,希晉說原本準備了50首歌,但唱不完,約定大家下次再唱。

劉嘉玲與黃子華聖誕期間繼續演出舞台劇《香港式離婚》,前者昨日在社交網貼出謝幕照,留言祝大家聖誕快樂,又分享連日來與捧場藝人的合照,包括汪明荃、許冠文和林青霞等。

「小豬比」要爸爸做王子

視帝陳展鵬與老婆單文柔原本想帶女兒「小豬比」陳諾瑤(Quinta)過白色聖誕,因爸爸要開工,計劃取消,夫妻為免囡囡失望,抽空北上影全家福,大曬溫馨。單文柔貼出一家三口紅噹噹勁有氣氛的聖誕合照,留言:「原本今個聖誕應承咗Quinta帶佢去日本滑雪,不過daddy聖誕要開工,而且要預備1月份嘅演唱會,要延期。我話mommy同婆婆阿姨帶你去先好冇?佢話唔得,一定要等埋daddy,要一家人齊齊整整先可以,佢話寧願唔去。咁乖女,點可以令你失望。心態可以轉變,氣氛可以營造,氛圍感難我唔到。Happy Merry Christmas!」

陳展鵬貼出和女兒共舞照片,冧爆留言︰「Quinta話我係佢嘅王子,仲要以後都要做佢嘅王子,呢份聖誕禮物喺邊度搵?」

周吉佩帶家人環遊「世界」

周吉佩亦趁聖誕大曬溫情,貼出放假跟太太與子女一家四口到深圳遊玩全家福,留言:「我話今個聖誕帶兩位老細環遊世界,然後去咗『世界之窗』,之後佢哋嬲咗……最後玩完,再過咗隔籬歐陸小鎮玩飄雪。老細s表示:『Today is the best day ever!』」他又分享旅遊貼士,稱萬象前海有大型冰雪展,不過要排3小時,「真係飛轉哈爾濱都得,所以我哋去隔籬影紅葉,都好靚!」

娛樂組