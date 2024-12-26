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娛樂

保錡平安夜busking 人多被迫腰斬 人父陳展鵬周吉佩曬全家福鬥溫馨

【明報專訊】聖誕節不少藝人分享出席倒數活動或參加派對照片，樂隊ROVER平安夜接龍式走訪各區busking，ERROR成員吳保錡在其中一站亮相，引來大批粉絲圍觀，因聚集人數太多被迫腰斬。劉嘉玲貼與黃子華謝幕照，祝大家聖誕快樂。人父陳展鵬與周吉佩不約而同跟家人北上歡度聖誕，大曬溫馨。

樂隊ROVER成員陳鎮亨（亨仔）、卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason）和王希晉（希晉）前日平安夜馬拉松接力走訪大埔、觀塘、旺角及中環busking，由下午5時半唱到接近凌晨1時。亨仔與妹妹十冰率先在大埔火車站行人隧道獻唱，ERROR成員吳保錡一小時後加入，引來大批粉絲圍觀，因聚集人數太多被迫腰斬。

保錡跟亨仔合唱兩首歌，原本前者獨唱3首歌，不過現場太多人，考慮安全問題，只唱了張智霖《祝君好》。亨仔轉到觀塘海濱公園會合希晉，在粉絲的燈海下唱近一小時，再轉場到旺角ROVER表演，晚上11時50分趕到中環9號碼頭，與粉絲倒數迎聖誕。ROVER表示馬拉松接力busking是個難忘經驗，希晉說原本準備了50首歌，但唱不完，約定大家下次再唱。

劉嘉玲與黃子華聖誕期間繼續演出舞台劇《香港式離婚》，前者昨日在社交網貼出謝幕照，留言祝大家聖誕快樂，又分享連日來與捧場藝人的合照，包括汪明荃、許冠文和林青霞等。

「小豬比」要爸爸做王子

視帝陳展鵬與老婆單文柔原本想帶女兒「小豬比」陳諾瑤（Quinta）過白色聖誕，因爸爸要開工，計劃取消，夫妻為免囡囡失望，抽空北上影全家福，大曬溫馨。單文柔貼出一家三口紅噹噹勁有氣氛的聖誕合照，留言：「原本今個聖誕應承咗Quinta帶佢去日本滑雪，不過daddy聖誕要開工，而且要預備1月份嘅演唱會，要延期。我話mommy同婆婆阿姨帶你去先好冇？佢話唔得，一定要等埋daddy，要一家人齊齊整整先可以，佢話寧願唔去。咁乖女，點可以令你失望。心態可以轉變，氣氛可以營造，氛圍感難我唔到。Happy Merry Christmas！」

陳展鵬貼出和女兒共舞照片，冧爆留言︰「Quinta話我係佢嘅王子，仲要以後都要做佢嘅王子，呢份聖誕禮物喺邊度搵？」

周吉佩帶家人環遊「世界」

周吉佩亦趁聖誕大曬溫情，貼出放假跟太太與子女一家四口到深圳遊玩全家福，留言：「我話今個聖誕帶兩位老細環遊世界，然後去咗『世界之窗』，之後佢哋嬲咗……最後玩完，再過咗隔籬歐陸小鎮玩飄雪。老細s表示：『Today is the best day ever！』」他又分享旅遊貼士，稱萬象前海有大型冰雪展，不過要排3小時，「真係飛轉哈爾濱都得，所以我哋去隔籬影紅葉，都好靚！」

娛樂組

相關字詞﹕周吉佩（吉吉） 陳展鵬

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