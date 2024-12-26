冼靖峰聖誕無節目不覺lonely 趙小婷備戰明年醫科畢業試

趙約《聲夢2》學員開派對

冼靖峰為操肌，平日主要食白烚雞胸肉加蔬菜，趁節日放鬆食大餐，聖誕未有約朋友開派對，「每逢大時大節冇特別節目，會跟父母及弟弟一家四口在家打麻將，張枱長開不收起。不過今年聖誕節雙親外遊，弟弟要陪女友，連工人姐姐都回鄉過節，只剩我一個，但不是lonely christmas，好享受me time」。明年效法弟弟與女友一齊過聖誕，冼靖峰笑說：「睇吓點，慶幸節日有工作，不孤單寂寞。」

潘靜文約齊家人及親戚，十幾人在家搞燒烤派對慶祝聖誕，形容人多好熱鬧，「平日大家嫌我說話大聲吵耳，其實是遺傳自家人，他們聲浪比我嘈吵兩倍。今（昨）日父母都有來撐場，躲在人群中默默支持」。趙小婷透露做搞手，平安夜相約一班《聲夢傳奇2》學員開派對玩至凌晨，男友也參與。她攻讀醫科6年，明年初要準備考畢業試，然後做實習醫生，暫時尚可繼續唱歌，嘗試兼顧兩邊工作，「最搞笑是不少藝人朋友常問我奇怪醫學問題，例如冼靖峰問日食超過20隻雞蛋對身體有沒有害？潘靜文就問抑鬱症的處理，我非醫學顧問專家，只能給予參考意見」。

記者：林蘊兒