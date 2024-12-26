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娛樂

稱似預演明年紅館騷 林峯不理勸告落台冧觀眾

林峯懶理主辦單位勸阻 落台走入歌迷堆 為明年個唱預演

【明報專訊】林峯昨日到會展「香港冬季購物節」任表演嘉賓，甫現身全場哄動歡呼尖叫。他見現場觀眾那麼熱情，開心表示像明年5月紅館演唱會預演，2月會拍新戲，3月開始為演唱會準備，之前演出的電影，會陸續上映，未來工作非常充實。說到拍戲要應付動作場面，演唱會又要跳唱，如何保持狀態？林峯笑說：「拍戲主要畀人打，管理好心態最重要，努力健身，不過美食當前也照吃。」

林峯準備獻唱前說：「問過大會落台安全與否？回覆不是太好，我唔理，雖然有圍欄攔住，但難不到我。相隔幾年再在香港舉行演唱會，今（昨）日大家當熱身，全唱大合唱。」炒熱全場氣氛。

呼籲觀眾安全第一

林峯向在場觀眾再三呼籲安全第一，要留在座位和原有位置，別衝出來，隨即走落台唱《愛在記憶中找你》和《愛不夠》，觀眾high爆站起來。其間林峯又問大會可否走到中間位置？大會表示不建議，他沒理會指示，大嗌：「大家要保證好乖，大時大節，想跟大家近距離接觸。」林峯走進人群，群情洶湧，他不停叫大家「畀條路行吓」，又說聖誕快樂和安全第一，走勻全場。最後他祝大家2025年新一年身體健康和平安，自己希望拍多些好作品，並與觀眾影大合照後離場。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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