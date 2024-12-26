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娛樂

讚三家姐元秋打得 恨演奸角被嫌外表太善良

【明報專訊】文雪兒（原名張惠英）出道時常飾演公主或郡主，永遠是好人角色，一直渴望演奸角，「覺得自己的演技不至於此，常向監製要求演奸角，監製均覺得我個樣唔似，我反而覺得就係因為個樣唔似，先有發揮和令觀眾意想不到，可惜暫時未遇到機會，仍是好人一個」。除奸角外，未演過的角色她都想嘗試，「如尖酸刻薄的角色，我從來沒演過，所演的角色都是好nice和好大量，寧願相信監製覺得我本身性格很善良，才有這樣的決定，而不是被我的善良外表耽誤角色選擇」。

keep住拉筋保身手

父親是京劇演員，三家姐是武打女演員元秋（原名張轉男），文雪兒出身戲劇世家，年幼已開始習武，有武功底和古典舞底，曾演過不少打戲，如今可會再挑戰自己？她說：「早期拍武俠劇都不用替身，鍾意親身上陣，現在亦不會排除再做打女，日日都有keep住拉筋，不知是否還打得，因為停了很久，沒挑戰過，其實都沒有很多女人打，加上這個年紀去打，真的少之又少。」

談到三家姐元秋至今仍活躍影壇，文雪兒稱二人雖不常見面，但會間中傾電話，姊妹情不變，「佢成日都唔出街，只在生日或農曆新年團拜時出一出街食飯，要出街通常都為了開工，間中到內地，有很多人想找她拍廣告或拍戲，找不到她就走來找我，我為她接了不少電話，諗諗吓真的可以做她經理人。她早前與伍允龍主演的網絡電影《重見天日》仍打得好勁，還問我睇咗未，話點擊率好勁，我話有你就勁㗎啦！」

記者：林祖傑

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