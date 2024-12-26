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娛樂

昔「佳視三寶」 老公養撐追演戲夢 64歲文雪兒休而不退 演到90歲

【明報專訊】16歲入行的文雪兒首部劇集《碧血劍》已擔正女主角，當年與花旦米雪、李通明被封為「佳視三寶」，打拼10年，事業如日中天之時，毅然選擇結婚產女，照顧家庭放棄演藝事業。文雪兒1999年與前夫離婚，獨力撫養兩女，成商界女強人；2005年與現任丈夫袁慧明再婚，老公對她寵愛有加，愛屋及烏視兩繼女如己出，更全力支持她再闖幕前，做自己最喜歡的事。64歲的文雪兒「復出」不介意套套劇都演母親角色，承認有老公養，無經濟壓力，可繼續追演戲夢，休而不退，想挑戰不同角色，仍記到對白都會繼續幕前工作，演到90歲。

記者：林祖傑

文雪兒於無綫劇《異空感應》飾演陳家樂母親，戲分比之前播出的《黑色月光》更多，相比上次演衰仔馬志威的媽媽，今次角色演繹有很大分別，「好多人話我在《黑色月光》演得很奸，演時不覺得自己是奸角，角色只是愛子心切，才做了一啲衰嘢，出發點是太愛個仔，今次角色與陳家樂關係如孖寶，他的角色惜阿媽惜到燶，是很正面的母子關係」。

差不多套套劇都演媽媽，文雪兒笑道：「我𠵱家有好多囝囝囡囡，粒粒天王巨星，不介意演母親角色，可以和一班後生仔女交流演技，都幾好。」她自言演藝生涯中，最長有逾20年沒演戲，「復出」時50多歲，已開始飾演媽媽角色，「雖然我的年紀一定是演母親，但確有些感覺突然一跳便跳到另一個階段，因為暫停不演戲時，最後一套劇仍是紮辮仔演少女，再拍劇已變成阿媽，尤其拍古裝，沒有辮仔變了紮髻，沒有中間的階段」。她表示現實生活已為人母，沒有難以接受的感覺，「明白到一定會這樣，難道這個年紀還去演少女咩？亦都沒有這個可能」。

演生離死別 特別感觸

文雪兒稱《異空感應》中最難忘飾演其老公的魯振順過身一幕，「這場戲我一埋位就喊得好犀利，直情要預先和陳家樂講，如果我攬住副棺材唔肯走，就大力啲拉我，拉唔走就夾硬拉，那一剎好感觸，因現實中我都有老公，心想我死咗個老公點算？人生如戲，戲如人生，拍到cut機，我都要喊多一陣，相當投入」。

文雪兒直認現階段，當演生離死別戲分會特別感觸，「有番咁上下年紀，身邊啲朋友都係差唔多年紀，會多了聽到朋友很多不好的消息，有些朋友走了，井莉、李菁和李麗麗逐個逐個在自己的身邊離開，感覺死亡對我來講好近，人生經歷愈多，演戲時的感情亦會愈多」。她認為開心又一日，不開心又一日，現在會選擇一些有興趣的事情去做，「玩吓孫、去吓茶記，同朋友食吓飯，覺得咁就開心，鍾意就去做，最緊要自己覺得舒服」。

稱拍劇不為錢 為止戲癮

回想16歲入行，文雪兒表示當時甚無知，「去試完鏡，無端端畀個女主角我做，不但自己難以相信，連屋企人都唔信，不過我當然係鍾意先會去演戲追夢，到現在還是鍾意演戲，所以繼續追」。她稱當年婚後要照顧小朋友，很難抽身，決定暫時放棄演藝事業，「演戲任何年齡都做得，就算到修哥（胡楓）和羅蘭姐的年紀，都可以做，當時覺得冇乜所謂，成日話我退休，其實我冇想過退休，只係冇同無綫簽約，覺得如果簽約就要有義務履行合約，安排演的，我都不想推，不想簽約後有無形壓力，我是休而不退，到90歲還記得對白，劇本啱我都會繼續演」。

文雪兒承認現在拍劇不是為錢，只為興趣，「始終有戲癮，冇拍劇的20多年，看電視劇時，會不禁想如果這個角色由我演，會怎演呢？不過當時未去到很想立即出番來做戲，直至在經營多年的美甲生意退下來，突然變得有很多時間，女兒鼓勵我去做些喜歡的事，既然我鍾意演戲，便決定再拍戲」。拍劇少不免要捱更抵夜，她笑言：「拍劇就預咗，頂得住，因為我儲備多，平時瞓得多，間中唔夠瞓冇乜所謂。」

人生收成期 隨心而活

文雪兒否認是富婆演員，強調只是有任職建築師的老公袁慧明養，不需很辛苦工作滿足生活，現在拍劇一定要老公批出通行證才可以拍，「老公很支持我做自己鍾意做的事，即使我出去開工，他亦懂自得其樂」。她透露老公更早規劃退休生活，50歲之後已開始不接新工作，只間中回公司簽名，猶如閒雲野鶴，取笑對方現在忙於找各地酒店，坐什麼航空公司飛機，有什麼出名餐廳，踩單車和間中騎電單車河，「佢好識歎！我只坐過兩次電單車尾，冇咩安全感，我不太鍾意去旅行，不過幾唔鍾意都去過好多地方，我承認現在很開心，是人生的收成期，有外孫玩之餘，間中又有劇拍，做任何事情都可以隨心一點」。

教女拒指指點點

在戲劇世界演活不同類型的媽媽，現實中文雪兒又是什麼類型的母親？她說：「分不同階段，女兒年紀小的時候，會覺得我係個唔係幾好嘅媽媽，因為當時工作很忙，能給予女兒的時間不是很多，到中段女兒開始長大，了解到我為何會這樣，母女之間便開始做到朋友，什麼都同我傾。」她表示從不敢對女兒指指點點，採旁敲側擊，「用另一些方法去提醒，自己都後生過，叫她們不要這樣做，反叛仲衰，會給予女兒很大自由度，教她們正確價值觀，兩個女都好生性，已結婚，亦當了媽媽」。

相關字詞﹕文雪兒

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