【開箱】《獅子的藏身處》 秋季日劇黑馬 男童愛回家

主線甥舅3人關係

《獅子的藏身處》講述小森洸人（柳樂優彌飾）是溫柔認真的上班族，因雙親早逝，獨力照顧有自閉症譜系障礙的弟弟美路人（坂東龍汰飾），兩人本過着規律的生活，自稱「獅子」的神祕小男孩（佐藤大空飾）忽然出現寓所外，嚇得他們手忙腳亂。獅子表示不知道父母在哪兒，也不知道親友聯絡方式，洸人無奈收留他，慢慢發現獅子跟多年前離家出走的同父異母姊姊愛生（尾野真千子飾）相似，懷疑獅子是愛生的兒子；洸人還看到獅子身上有瘀青，猜測對方曾遭家暴，決定要好好保護他。與此同時，愛生與獅子似乎捲入「母子失蹤案」，洸人還收到疑似愛生傳來的信息。洸人邊照顧弟弟及獅子，邊解開失蹤之謎。

獅子的身世及失蹤事件能吸引觀衆追看下去，第五六集開始事情明朗化；講述愛生當年離家出走後，與男友橘祥吾（向井理飾）結婚，並誕下兒子橘愁人，亦即獅子，兩母子卻遭祥吾家暴，愛生為了兒子，找神秘人柚留木（岡山天音飾）設局假扮兩母子失蹤兼遇害，然後再轉換身分，重過新生活。愛生為了準備逃亡，將兒子交給洸人照顧。可是計劃並不順利，先有八卦周刊記者工藤楓（櫻井由紀飾）鍥而不捨追尋真相，祥吾也不相信妻兒遇害，設法尋人。

此劇最大看點是洸人、美路人與獅子的相處。美路人不擅長與別人溝通，每日堅持過規律生活，若突然受到外界刺激，情緒會崩潰。但他有極高藝術天分，以畫畫為生，起初無法接受家中出現陌生人，跟「獅子」常生摩擦；但隨着時間過去，彼此感情加深，加上兩人均喜歡動物，分外投契。美路人因為獅子的出現，變得成熟及獨立，看着美路人的成長，情節感人。第7集講述洸人為了不讓外界找到獅子，決定一家三口暫時遷往小島居住，起初美路人反對，經過洸人慢慢說服，美路人不想與哥哥及獅子分開，遂鼓起勇氣轉換生活環境。

柳樂優彌演出有新鮮感

柳樂優彌劇中表現再次引證其演技出色，毋庸置疑，當年14歲便憑《誰知赤子心》成為康城影展史上最年輕影帝；今次扮演內斂平凡角色，反而讓人有新鮮感，他收起銳利眼神，散發出溫柔與慈愛目光，十分自然。他耐心照顧美路人與獅子，角色也討好、感人。首三集的洸人內心戲甚重，獨自查明獅子身世，透過電視新聞報道及種種證據，抽絲剝繭，得出獅子是姊姊愛生兒子的結論，過程有趣。其後洸人肩負起照顧美路人與獅子的生活重擔，從不埋怨，還被兩人純真個性治癒，看似古怪的關係，意外給觀眾溫暖感覺。扮演獅子的5歲童星佐藤大空樣子活潑可愛，其實從1歲開始便參與幕前演出，其兄佐藤遙燈也是知名童星。佐藤大空曾演出《PICU小兒集中治療室》及《大叔的愛－Returns》，可說演戲經驗豐富。總括而言，《獅子的藏身處》包含多種元素，有自閉症、家庭暴力、罪案等，內容繁多但拍得毫不混亂，演員表現亦佳，是今季最佳日劇之一。