碧琪麗芙莉控訴遭抹黑 尊尼狄普前妻：親眼目睹

積斯汀巴東尼與公關團隊的通訊被截圖並公開後，輿論幾近全靠向碧琪麗芙莉一方，在《痛愛完成式》扮演碧琪初戀男友的班頓施佳納（Brandon Sklenar）、金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、搞笑女星愛美舒瑪（Amy Schumer）、《小心幫忙》導演保羅菲（Paul Feig）紛紛發文以示支持；發行《痛》片的索尼電影公司及美國演員公會均發聲明跟碧琪站在同一陣線。相反，跟積斯汀巴東尼合作主持播客（podcast）節目《The Man Enough》近4年的Liz Plank，周一透過社交平台請辭，向聽衆表示「我們值得擁有更好的，我知我們可以一起創作。不久將來有更多消息宣布，目前我仍消化正在發生的每件事」。該節目曾獲威比獎4項提名，此獎旨在表揚一年之中最具代表性的網站及優秀社交平台作品，《龍捲風》安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）等曾擔任嘉賓；Liz Plank則記者出身並出過書。