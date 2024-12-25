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娛樂

碧琪麗芙莉控訴遭抹黑 尊尼狄普前妻：親眼目睹

【明報專訊】「死侍嫂」碧琪麗芙莉（Blake Lively）控訴主演電影《痛愛完成式》的監製、導演兼男主角積斯汀巴東尼（Justin Baldoni）性騷擾及策劃損害她聲譽的行動，據報後者聘用的危機管理公關團隊，跟《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）兩年前與前妻兼《水行俠》女星安柏赫特（Amber Heard）互告誹謗官司所起用的，屬同一團隊，安柏發聲明表示，自言當日親眼目睹公關團隊的手法，「既可怕又傷害」，並稱「真相仍在穿鞋子，謊言已環繞了半個地球」。

積斯汀巴東尼與公關團隊的通訊被截圖並公開後，輿論幾近全靠向碧琪麗芙莉一方，在《痛愛完成式》扮演碧琪初戀男友的班頓施佳納（Brandon Sklenar）、金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、搞笑女星愛美舒瑪（Amy Schumer）、《小心幫忙》導演保羅菲（Paul Feig）紛紛發文以示支持；發行《痛》片的索尼電影公司及美國演員公會均發聲明跟碧琪站在同一陣線。相反，跟積斯汀巴東尼合作主持播客（podcast）節目《The Man Enough》近4年的Liz Plank，周一透過社交平台請辭，向聽衆表示「我們值得擁有更好的，我知我們可以一起創作。不久將來有更多消息宣布，目前我仍消化正在發生的每件事」。該節目曾獲威比獎4項提名，此獎旨在表揚一年之中最具代表性的網站及優秀社交平台作品，《龍捲風》安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）等曾擔任嘉賓；Liz Plank則記者出身並出過書。

相關字詞﹕積斯汀巴東尼 安柏赫特 尊尼狄普 碧琪麗芙莉

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