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娛樂

路蘭新片拍荷馬史詩《奧德賽》 群星雲集 《蜘蛛俠》情侶檔上陣

【明報專訊】《天能》基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）今年3月在奧斯卡頒獎禮憑《奧本海默》捧走7獎，包括首奪最佳導演，不少人關注他下部作品會有什麽新意思，早前宣布《蜘蛛俠》系列的情侶檔湯賀蘭（Tom Holland）和辛蒂雅（Zendaya）將參演其執導新片，不過對於內容是什麽，前者也表示毫無頭緒。環球影業前日透過社交平台宣布，路蘭新片將會把古希臘詩人荷馬的史詩《奧德賽》（Odyssey）搬上大銀幕，除了群星雲集之外，也採用全新IMAX電影技術，並安排2026年7月17日公映。

湯賀蘭上周接受播客（podcast）訪問，稱月前收到路蘭致電邀請他拍新片，還未看到劇本已答允演出，稱接對方來電是一生重要時刻；他又表示到現在依然不清楚路蘭自編自導的新片內容。

路蘭的新片可說群星雲集，除了湯賀蘭和女友辛蒂雅之外，繼《奧本海默》後，麥迪文（Matt Damon）會再次與路蘭合作；《孤星淚》安妮夏菲維亦繼《蝙蝠俠—夜神起義》和《星際啟示錄》後，第三度拍攝路蘭執導的電影。加上《蝙蝠俠》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、《被奪走的12年》金像女星雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o），以及奧斯卡影后查莉絲花朗（Charlize Theron），全都是獨當一面的影星，陣容十分鼎盛。

路蘭繼叫好叫座的《奧本海默》後再度跟環球影業合作，對於其神秘新片，後者前日透過社交平台透露端倪，稱路蘭下部新片《奧德賽》（The Odyssey，暫譯）「是一部採用全新IMAX電影技術在世界拍攝的神話動作史詩片」。荷馬撰寫的史詩《奧德賽》被視為西方文學的基礎，講述伊塔卡王奧德修斯（Odysseus）參與特洛伊戰爭，一戰成名後回鄉，但路途多舛，歷險漂泊10年才回到家鄉，當中探索英雄主義、忠誠與狡猾等不同主題；他與妻子潘妮洛普團聚前，更遇上食人巨人、海中女妖等角色。

不少電影受《奧德賽》啓發

歷來不少作品改編自《奧德賽》或受其啓發拍成電影，像卻德格拉斯（Kirk Douglas）主演的《霸王艷后》；今年在多倫多影展首映的《The Return》，由《教宗選戰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）伙拍《味遊心窩》茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）主演；希臘導演安哲羅普洛斯（Theo Angelopoulos）執導的《尤利西斯的凝望》；高安兄弟（The Coen Brothers）的《逃獄三王》，以及妮歌潔曼（Nicole Kidman）與祖狄羅（Jude Law）主演的《亂世情天》等。據報路蘭執導新片預計2025年上半年開鏡，2026年7月17日上映，他近兩部作品《天能》和《奧本海默》均叫好叫座，並掀起話題，《奧德賽》自然讓觀衆翹首以待。

相關字詞﹕奧本海默 湯賀蘭 荷馬 奧德賽 基斯杜化路蘭

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