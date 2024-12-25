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娛樂

【娛樂場】《久別重逢》 陳卓賢：每人內心總有個蘇昇華

【明報專訊】葉偉信、彭玉琳監製，新晉導演梁禮彥執導兼編劇，鄭伊健、MIRROR成員陳卓賢（Ian）、許恩怡及蔡思韵主演的愛情片《久別重逢》正上映。電影透過「蘇昇華」與「夏文萱」在不同年齡所經歷的故事，展現童真、成熟、執著及放下，在期盼與遺憾之間糾葛，描繪一段真摯而浪漫的關係。

舊情人醫院重遇

故事講述那年盛夏，年輕夏文萱（許恩怡飾）與年輕蘇昇華（陳卓賢飾）因一張唱片遇上，年輕的他們最想知道這青澀的愛情能走多遠。轉眼10數年。已成為音樂人的蘇昇華（鄭伊健飾）陷入人生低谷，逃避一切，卻在醫院重遇舊愛夏文萱（蔡思韵飾），後者心痛眼前人變得如此，惜她為病所困，已是人生終章。

蘇昇華代表着很多男生追夢的一面，鄭伊健與Ian分別飾演成年版蘇昇華及年輕版蘇昇華，Ian說：「我覺得世界上每一個人，總有一個這樣的蘇昇華存在心入面。」他以自己的視覺透露角色背景，「蘇昇華是一個喜歡音樂同好似只識音樂，不識其他嘢、不善言辭，唯獨是音樂令他對人生有熱情，好細個就立志做音樂人。這個角色同我有少少相似，都是不太喜歡說話，想將自己的想法放在歌曲同旋律入面，不是主動和直接同人講」。

伊健驚訝演愛情故事

飾演成年版蘇昇華的鄭伊健，角色成長後終日鬱鬱寡歡，他說：「成長後的蘇昇華，可能為生活為搵食，去到有無人認同，或者大家覺得接不接受你的時候，他就會迷失。」他透露初時獲邀拍《久別重逢》時大感驚訝，「愛情故事？唔係呀嘛，搵我拍愛情故事！」導演梁禮彥透露鄭伊健是不二之選，「我要搵善良的男歌手飾演蘇昇華，加上要具備童真在心入面，所以伊健好適合」。

戲中一場重要場口，鄭伊健與Ian兩個蘇昇華因緣際會下重逢，伊健問Ian：「你寫歌嗰陣時諗咩嘢㗎？」Ian回應：「其實我作曲嗰陣真係無諗啲乜嘢，淨係聽囉。」

Jam歌有默契

Ian覺得跟伊健首度同場演出充滿默契，「有場戲大家Jam歌，都幾有默契。我哋無夾過邊句係你、邊句係我，但係大家自自然然投入個劇情入面，就會有嘢產生到出嚟」。Ian除演出外，亦參與電影的音樂創作，「同導演梁禮彥有好多討論同交流，因好多情節需要我參與，包括創作插曲，當中有些情節需要彈琴或彈結他，由自己去諗點樣彈」。

相關字詞﹕陳卓賢(Ian) 鄭伊健 久別重逢

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