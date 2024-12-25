64歲齊秦傳肺癌末期 太太怒斥造謠 胞姊齊豫澄清：只是患感冒喉嚨不適

娛樂組

昨日微博博主懂瓜呱「爆料」，指齊秦被檢查出肺癌末期，有提議齊秦返台灣或到外地治療，但他要留北京接受治療，並且繼續工作；文中又指齊秦食煙飲酒兼愛食檳榔等習慣。

太太孫麗雅：求求別咒了

對於齊秦傳患肺癌末期，他的胞姊齊豫透過經理人澄清，並否認齊秦病重消息，指齊秦只是患感冒，「之前感冒，喉嚨是有不適，目前康復中，也持續有工作。謝謝大家關心！」齊秦太太孫麗雅也在微博公開為丈夫澄清，她上載齊秦照片並寫上大字「這個真沒有」。她寫道：「一早醒來，突然聽見這麼好笑的消息，我怎麼都不知道他肺癌晚期，我發現藝人不是自己病死，而是被別人咒我了。首先小哥（齊秦）身體很健康，他最近只是被孩子傳染肺炎支原體和腺病毒導致喉嚨潰瘍，一直在積極治療，至於各種癌，求求各位別咒了，人家好着呢？正在陪孩子們呢。」她再留言說：「小哥說，他已經去火葬場路上了，小哥問你們滿意嗎？」

跨年騷主辦方出聲明闢謠

齊秦在除夕會參與北京跨年演出《致敬傳奇跨年演唱會》，與趙傳與葉世榮同台表演，主辦單位也就齊秦病重闢謠，「近日有人四處散布謠言，在這裏，官方微博發出聲明：請拒絕謠言，善意發言！」由於齊秦的家人出面澄清，有網民到懂瓜呱的微博斥造謠可恥，博主未回應網民。

曾戀王祖賢17年

齊秦是1980年代當紅歌手，其歌曲《大約在冬季》、《夜夜夜夜》、《狼》及《原來的我》等在華人地區爆紅，他的長髮造型是標誌。齊秦的感情生活，當年跟王祖賢的戀情分分合合長達17年，據稱因齊秦跟舊愛有私生子，令王祖賢決定斬斷情絲，並到加拿大生活。齊秦現任太太孫麗雅，年紀較齊秦細24歲，她是歌手出道，曾加入齊秦的公司，兩人譜忘年戀，在美國註冊結婚，現育有一子一女。