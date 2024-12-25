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娛樂

朱慧敏三年抱兩 宣布懷孕7個月

【明報專訊】2004年港姐亞軍朱慧敏3年前嫁心臟科醫生陳良貴，去年底女兒Shera出世。昨日平安夜，朱慧敏報喜三年抱兩，目前懷第二胎已7個月，預產期明年3月，是蛇BB。現年43歲的朱慧敏是高齡產婦，她回覆《明報》說：「感謝上天給我機會再次懷孕，每時每刻都很感恩。」她表示跟陳醫生也好喜歡小朋友，故結婚前已有計劃生幾個BB。

分享生B秘訣

朱慧敏表示身心方面也做好準備，她又分享生B秘訣說：「如果計劃懷孕，要盡快約見婦科醫生或生育科專科醫生，男女也要一同檢查、驗血、照超聲波。男士一定要參與，驗精子，檢查精子活躍量及質素，了解清楚雙方現時身體狀况，就知道下一步如何計劃，必定大大提高成孕機會。」她稱女士要保養好身體，在準備懷孕前定期針灸與做暖宮療程。

朱慧敏稱仔或女都開心，最重要是BB健康快樂成長。由於有懷孕經驗，故佗第二胎較輕鬆，她笑說：「添置BB用品方面，今次係超級輕鬆，因為尿片、奶粉、衫仔及奶樽等，我都知道喺邊度買，買邊個牌子好。第一次懷孕時，簡單如孕婦衫及孕婦內衣褲都不知去邊度買，當時上網做咗好多資料蒐集，又問朋友意見，自己去了好幾間店舖試。」現在她掌握不少資訊可以做專家，有需要可以問她，幫大家慳時間與金錢。不過，她懷第一胎時每日游水做運動，現在要照顧女兒，故沒有時間做運動。

女兒摸孕肚叫「BB」

朱慧敏稱女兒知道媽咪肚裏有BB，產檢時帶她同行，聽BB心跳聲，「我話『你BB嘅時候就住喺媽媽個肚入面，𠵱家媽媽肚入面有個小BB，好快就會出嚟，同我哋一齊玩』，女兒好sweet，主動同我個肚say hello，又會好溫柔摸我個肚叫BB」。

娛樂組

相關字詞﹕陳良貴 朱慧敏

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