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娛樂

《破．地獄》千人慶功宴 衛詩雅感動眼濕濕 許冠文謙稱未夠班 撐黃子華封影帝

《破•地獄》慶功｜楊受成大手筆送金牌予導演及演員 名表靚酒贈許冠文黃子華

【明報專訊】陳茂賢執導，許冠文、黃子華、衛詩雅主演《破．地獄》勢如破竹，港澳票房衝破1.45億元，登香港史上華語電影票房軍冠，以及創下11項最高票房及入場人次紀錄。前晚老闆楊受成聯同導演及一眾演員出席「破．紀錄千人慶功宴」，跟1000名被抽中的觀眾齊慶祝。楊受成透露內地票房已達1.35億元，感謝導演陳茂賢及大讚許冠文、黃子華無得頂，「演出優秀、動人、驚喜，沒有他們就沒有這麼好成績，如果找兩個片酬低過他們的演員，相信票房連十分一也沒有」；又讚衛詩雅表現出色，聽到她早前奪亞太影后時說已等了16年，他感動到眼泛淚光。台上的衛詩雅也忍不住眼濕濕。

記者：柯美

攝影：劉永銳

慶功宴以舞龍、舞獅助興，一眾演員隨之進場，跟觀眾近距離接觸，場面熱鬧。英皇老闆楊受成為答謝《破．地獄》團隊，送上16面金牌給導演和眾演員，更額外準備了兩份珍藏，是限量版名表和一支有錢也買不到的紅酒，分別送給許冠文和黃子華。子華說︰「我話一生人也沒機會飲這支紅酒，就算請我都不敢飲，除非電影成績好。老闆說歸本賺100元就請我飲，還說等我將來生女就開來慶祝，所以今晚要徵求現場女士，有誰肯跟我生女？」楊受成笑言只要子華願意，排隊到筲箕灣。許冠文笑稱不敢戴名表，害怕被人斬手。子華聞言笑說：「我今晚搭的士回家會喝光這支紅酒，所以大家不用謀這支酒。」

子華：最好上映到清明

許冠文表現風騷，笑稱喝了兩杯紅酒半醉受訪。在旁的黃子華表示值得飲酒慶祝，希望票房繼續上升。有指《破．地獄》加長版在農曆新年上映？子華說：「係呀，好癲，農曆新年搞破地獄。電影上映前，我曾質疑賀歲可以嗎？但原來大家接受程度好高，百無禁忌，我跟大家一樣每日都是最好一日，所以賀歲無所謂，最好上映到清明。」許冠文同樣覺得無問題，好睇感人就可以，賀歲片未必一定要「柴娃娃」。

許冠文與黃子華期望合作拍喜劇，許冠文說：「我們喜歡幽默感喜劇，就算拍都不是以前那種喜劇，《破•地獄》給我的感受是觀眾未必需要那麼瘋狂，只要make sense、有意義便可，不用一分鐘笑一次，一分鐘喊一次都得，只要夠料。《破．地獄》對創作人好大啟示，大家需重新思考，希望2025年香港人可以『破地獄』重新再來，飛黃騰達。」黃子華盼合作3年內成事，稱《破．地獄》成功，因直視很多人有的「地獄」，每個人都有高山低谷，所以他們的喜劇，都會面對大家的高山低谷，引起共鳴，「《破．地獄》給我們的教訓好好，關顧自己感受，高山低谷、快樂與不快樂」。

想合作喜劇 盼3年內成事

對於多地票房成績不錯，子華表示值得高興，加上這主題，是雙倍滿足感，笑言希望非洲也能上映，若非洲人都可以投入就無得頂。許冠文說：「夢想香港電影能走勻全世界，不用太多對白，只要有共鳴一樣受歡迎，正如1980年代的非洲喜劇片《上帝也瘋狂》全球賣座。」子華爆當年曾與許冠文遠赴非洲向《上》片導演取經。

許冠文被問到可有信心奪明年金像影帝，他謙稱未夠班，聽聞有幾部片拍得不錯，演員又演得好，自己則睇好黃子華奪金像影帝，「子華片中演極其市儈、嬉皮笑臉但又有少少良心，這角色好難演繹，我認為子華演得好過我，亦不認同有觀眾話子華有棟篤笑影子」。子華說：「獎項很主觀，無論有無獎，更重要是做了一部好電影出來，希望下次又可以再做到一部好電影，當然好多謝許冠文咁主觀睇好我。」

衛詩雅五音不全 朱栢康猜中票房

衛詩雅、朱栢康及周家怡在電影上映前曾競猜票房，結果由朱栢康猜中有1.5億元，衛詩雅說：「我和導演陳茂賢、黃子華及朱栢康出席東京國際電影節時，大家競猜票房有多少，導演和子華猜5000萬，我猜1億，當時還被粗口鬧亂猜。」朱栢康自稱是「狂派」，導演和子華是保守派。

問到票房再上升，會否派「福利」？朱栢康提議衛詩雅唱歌。衛詩雅即耍手，「我五音不全，入行時經理人叫我唱歌，試音後就叫我專心做演員」。朱栢康又叫周家怡唱歌，大讚對方唱歌跳舞同樣出色。周家怡笑稱若朱栢康著貼身褲跳芭蕾舞就答應。

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