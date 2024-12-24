【開箱】《獅子王：木法沙》 兄弟情仇 主角不討好

既是前傳也是續集

《獅子王：木法沙》究竟是前傳抑或續集？其實兩者皆是。新片講述「獅子王」辛巴（當奴高化聲演）為了陪伴愛妻娜娜（Beyonce聲演）到榮耀石上待產，請求好友疣豬彭彭（薛夫洛根聲演）及狐獴丁滿（比利艾希納聲演）代為照顧小女兒琪拉雅（Blue Ivy聲演），後者年幼害怕行雷，山魈拉飛奇（莊卡拿聲演）於是透過講故事形式，跟她分享祖父木法沙（艾朗皮亞聲演）年輕時代如何成為萬獸之王的英勇事迹。

新片主角並非辛巴、娜娜、彭彭或丁滿，而是上集慘遭好友刀疤（哲維迪依祖科聲演）暗算身亡的木法沙，但為商業考慮，唯有安排這班角色再次登場，問題是辛巴與娜娜戲分甚少，彭彭及丁滿更淪為插科打諢的閒角，跟前作搞笑且帶動氣氛的搶鏡情况形成強烈對比，恐怕令捧場客失望。

新片由木法沙童年說起，曾與父母約定，一起尋找永恆之地，後因遇上洪水而跟雙親失散，木法沙被沖到河道下游，幸獲幼獅塔卡（奇雲夏里遜聲演）營救，為這段兄弟情誼揭開序幕。塔卡父親雖然討厭木法沙，其母艾莎（丹迪紐頓聲演）卻視如己出，悉心教導落力栽培，其後邪惡白獅基洛斯（麥斯米基辛聲演）帶領大軍入侵，艾莎率先陣亡，木法沙負傷頑抗，更殺敗基洛斯之子，埋下基洛斯復仇種子，至於性格懦弱的塔卡竟然臨陣退縮，注定難成大器。

經過一輪激戰，塔卡慘遭滅族，跟木法沙逃亡期間，先後遇上真命天女沙拉碧（蒂芬妮布尼聲演）、好友沙祖（柏斯頓尼曼聲演）及拉飛奇，他們一同踏上尋找永恆之地的冒險旅程，最後聯手對付基洛斯大軍，見證木法沙的事業和愛情同時攀上頂峰的經過，不忘交代辛巴曾經站在那塊高高在上、接受萬物敬仰的榮耀石來源。結局提到娜娜成功誕下么兒，似為第3集以琪拉雅姊弟當主角埋下伏筆。

向已故資深男星致敬

今集重點在於交代木法沙和塔卡的兄弟情仇，彷彿就是動畫電影《變形金剛初始篇》主角柯柏文和麥加登年少反目的歷史重演，問題是在《獅子王》蓮達烏華頓（Linda Woolverton）等編劇團隊筆下的木法沙，性格並不討好，例如他明知塔卡喜歡沙拉碧，於是獻計助好友討歡心，但當沙拉碧向他主動示愛，他又欣然接受，塔卡見狀怒斥此舉等同背叛，憤而轉投基洛斯陣營，協助後者對付情敵，觀眾看來倒也覺得情有可原。

另一方面，木法沙呼籲永恆之地的動物一起抵抗基洛斯大軍，展開正邪大戰，木法沙面對生死關頭，幸獲塔卡不計前嫌出手相救，他不感激反而指摘對方出賣，稱以後都不會再以真名相稱，塔卡只好改名刀疤，令人質疑木法沙欠缺大將風範；當他取得最後勝利，獲百獸擁立為王，他本執意拒絕，直至重遇生母，隨即改變初衷，主動走上榮耀石「登基」，彷彿黃袍加身的歷史重演，感覺似在玩弄政治手段。

截稿前為止，「爛番茄」網站綜合157篇影評文章，此片得分已跌至56%，觀眾好感度卻達88%，反映專業影評人與入場觀眾的口味明顯有差距。值得一提的是，電影開場前先向聲演動畫及真人版《獅子王》木法沙的美國老牌男星占士艾爾鍾斯（James Earl Jones）致敬，後者今年9月因病離世，享年93歲，迪士尼未忘他的貢獻，同時喚起觀眾集體回憶，成為全片最感動人心一幕。

上映日期：12月19日