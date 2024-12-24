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娛樂

日媒：中居正廣捲桃色糾紛 律師認賠450萬掩口費

【明報專訊】現年52歲的前日本男團SMAP隊長中居正廣，繼前年患上腹膜炎數度停工休養，去年復工又傳捲入桃色糾紛，據日本雜誌《女性Seven》報道，中居正廣透過代表律師承認，曾向女方支付9000萬日圓（約450萬港元）和解費用，由於雙方簽訂保密協議，因此肇事始末，可謂無從稽考。

《女性Seven》引述知情人士透露，中居正廣去年相約富士電視台高層A先生和演藝界女性B小姐共進晚餐，由於A先生臨時缺席，餐廳貴賓房內只有中居與B小姐把酒談天，最初言談甚歡，後來發生「嚴重事故」，報道指女方盛怒下一度要求報警，中居為免事情鬧大，透過代表協商，最終B小姐收下9000萬日圓「掩口費」，由於金額相當龐大，惹起業內人士關注，尤其跟中居合作的電視台更是擔憂，為免受到事件牽連，恐怕將掀起「割席潮」。

中居正廣原本跟諧星松本人志攜手主持富士電視台清談節目《松本to中居》，後者捲入性侵醜聞而停工，改由二宮和也及室剛接棒，以為有一番新景象，最近電視台突然宣布節目將於明年3月結束，暫時未知與中居的桃色糾紛是否有關。另一方面，NTV電視台《中居之窗》相隔9年將於本周五（27日）推出特備節目，除了中居之外，還有指原莉乃、陣內孝則及近藤春菜等原班人馬再度合作，觀眾表示期待，隨着中居被翻舊帳，網民好奇節目會否如期播出，抑或淪為負面報道的犧牲品。

相關字詞﹕室剛 二宮和也 松本人志 掩口費 中居正廣

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